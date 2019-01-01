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كُتّاب وآراء
تهريب الشيرا يورط مستخدمين في "ميناء طنجة"
أوقفت مصالح أمن منطقة ميناء طنجة المتوسط، ليلَة الاثنين، ثلاثة مستخدمين كانوا على متن شاحنة تابعة لمحطة التزويد بالبنزين، إثر محاولتهم تهريب كمية من الشيرا.
عملية التوقيف جاءت إثر عملية تفتيش للشاحنة أدت إلى حجز محفظتين يدويتين تحتويان على ما مجموعه 25 كيلوغراما ونصف من مخدر الشيرا برفقة المستخدمين الذين كانوا ينوون إدخالها إلى ميناء طنجة المتوسط .
وقد تم وضع الموقوفين رهن الحراسة النظرية، وإحالتهم على المصلحة الولائية للشرطة القضائية قصد البحث معهم حول الموضوع، بإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة.