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كُتّاب وآراء
مفتش شرطة يطلق الرصاص في مدينة سيدي بنور
أقدم مفتش شرطة ممتاز يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة بسيدي بنور، اليوم الأربعاء، على إطلاق رصاصة تحذيرية من سلاحه الوظيفي.
وذكر بلاغ أصدرته المديرية العامة للأمن الوطني أن الأمني اضطر إلى ذلك خلال "تدخل لتوقيف شخص، في حالة اندفاع قوية، حاول تعريض حياة المواطنين وعناصر الشرطة لخطر جدي ووشيك بواسطة السلاح الأبيض".
المصدر أضاف أن "عناصر دورية للشرطة كانت قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه، بعدما عرض سائق سيارة أجرة للتهديد بواسطة سلاح أبيض، كما أبدى مقاومة عنيفة في مواجهة عناصر الأمن، ما استدعى إطلاق رصاصة تحذيرية من السلاح الوظيفي لموظف شرطة بهدف تحييد الخطر الصادر عن المشتبه به وتوقيفه".
تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية؛ رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.