تهديد "قيادات البيجيدي" بتعليق الرقاب يورط الخليفي

هسبريس من الرباط

وضعت الشرطة القضائية بالرباط، اليوم الأربعاء، أسامة الخليفي، الناشط السابق في حركة 20 فبراير، رهن تدابير الحراسة النظرية؛ وذلك بسبب تدوينة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وجاء قرار وضع الخليفي رهن تدابير الحراسة النظرية، الصادر عن الوكيل العام للملك، بعد التدوينة التي طالب فيها الناشط الفبرايري السابق بتعليق رقاب قياديي حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة في الشارع العام؛ وذلك بالتزامن مع متابعة شخص تمنى الموت لرئيس الحكومة عوض السائحتين الأجنبيتين.

وكان الخليفي، الذي انتمى في وقت سابق إلى حزب الأصالة والمعاصرة، قد دبّج تدوينة على حسابه الخاص بـ"فيسبوك" جاء فيها "بعد الحكم على من تمنى الموت للعثماني بدل السائحتين، أنا أتمنى الموت لكل قيادي في حزب العدالة والتنمية،" مضيفا: "لو كان ممكن سأعلق رقابهم بشارع محمد الخامس".