الأمن يحجز 10 أطنان من الكيف في عام بوزان‬

أيوب صدور من وزان

كشفت المنطقة الإقليمية للأمن الوطني بوزان عن حصيلة منجزاتها لزجر الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن، تماشيا مع الإستراتيجية الجديدة الهادفة إلى تحديث المؤسسة الأمنية من أجل ترسيخ مبدأ التواصل وتفعيل سياسة القرب من المواطن.

وأفاد مصدر أمني تحدث لهسبريس بأن العناصر الأمنية تمكنت من إيقاف 3800 شخص مبحوثا عنه في قضايا مختلفة؛ وذلك في إطار تجويد الخدمات الأمنية بالشارع العام والتصدي لمختلف مظاهر الجريمة، وسعيا إلى تدعيم معايير الفعالية وتجويد الخدمات الأمنية لفائدة المواطن وضمانا لأمنه وسلامته.

وأضاف المصدر ذاته أن عدد الموقوفين في تجارة المخدرات فقط وصل إلى 150 شخصا، بالإضافة إلى 50 آخرين تم إيقافهم بتهم التجارة في المشروبات الكحولية، مشيرا إلى أن كمية المخدرات المصادرة بلغت حوالي 10 أطنان من الكيف و135 كيلوغراما من الشيرا وألف لتر من مسكر ماء الحياة، بالإضافة إلى 200 قرص من حبوب الإكستازي.

وأورد المصدر الأمني أيضا أنه جرى إيقاف 5 سيارات خفيفة محملة بالشيرا ودراجتين ناريتين كانتا تستعملان في تهريب المخدرات بمختلف أصنافها.