24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|2
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:58
|08:30
|13:36
|16:12
|18:34
|19:54
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الحموشي يدخل على خط تصوير "مِثلي مراكش"
- "تخفيضات الأسعار" تحول المستهلك إلى "ضحية" للإعلانات البراقة
- المشروع الترابي وجدلية الممارسة والتنظير
- المساواة في الإرث بالمغرب..
- "كورْتي التاكسيات" .. مهنة محفوفة بالمخاطر ومحاطة بالعشوائية
"تخفيضات الأسعار" تحول المستهلك إلى "ضحية" للإعلانات البراقة (5.00)
بطء برنامج "مدن بلا صفيح" يبخر وعود الفاسي بمحو "الكاريانات" (5.00)
إحصائيات رسمية .. المغاربة أكثر المهاجرين غير النظاميين في إسبانيا (5.00)
وهبي: "البيجيدي" سيخسر في الانتخابات .. و"البام" خرج من القصر (5.00)
- قبض الأمن على رجل بلباس نسائي في مراكش يثير "جدل الفضائح" - (105)
- أساتذة "الزنزانة 9" يطلبون اللجوء إلى ألمانيا - (92)
- مسبار "ناسا" يقترب من صخرة في مهمة تاريخية بالفضاء السحيق - (56)
- السعودية تنفذ أول حكم بالإعدام في السنة الجديدة - (51)
- وهبي: "البيجيدي" سيخسر في الانتخابات .. و"البام" خرج من القصر - (45)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الحموشي يدخل على خط تصوير "مِثلي مراكش"
بعد الجدل الذي أثاره إيقاف سائق سيارة يرتدي زيا نسائيا ليلة رأس السنة، كلف عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني مصالح المفتشية العامة، بإجراء بحث إداري؛ لتحديد ظروف وملابسات تسريب صور لشخص في وضعية خلاف مع القانون، وترتيب المسؤولية التأديبية في حال تسجيل أية تجاوزات أو إخلالات محتملة من طرف موظفي الأمن الوطني.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أن مصالح ولاية أمن مراكش كانت قد عاينت، في الساعات الأولى من صباح يوم أمس الثلاثاء، حادثة سير مع جنحة الفرار ارتكبها سائق سيارة اصطدم بأحد مستعملي الطريق الذي كان على متن دراجة نارية بحي جيليز، قبل أن يغادر مكان الحادثة ويتم إيقافه لاحقا على مستوى مدارة المسيرة بالقرب من محطة القطار، وذلك بعدما ترجل من سيارته وحاول الفرار.
وفور تسجيل هذه الحادثة، يضيف البلاغ، باشرت مصلحة حوادث السير بولاية أمن مراكش إجراءات المعاينة الضرورية. كما فتحت بحثا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في الشق المتعلق بارتكاب حادثة سير مع جنحة الفرار، علاوة على اتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير الأمنية اللازمة بعدما احتشد عدد من المواطنين حول مرتكب الحادثة.