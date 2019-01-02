24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5808:3013:3616:1218:3419:54
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. الحموشي يدخل على خط تصوير "مِثلي مراكش" (5.00)

  2. "البيكيني بأموال الشعب" يشعل حرب تدوينات بين حاجي وماء العينين (5.00)

  3. "تخفيضات الأسعار" تحول المستهلك إلى "ضحية" للإعلانات البراقة (5.00)

  4. بطء برنامج "مدن بلا صفيح" يبخر وعود الفاسي بمحو "الكاريانات" (5.00)

  5. اشتباكات مع الأمن بأكادير (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | درك "أولاد حسون" توقف عصابة لسرقة الهواتف

درك "أولاد حسون" توقف عصابة لسرقة الهواتف

درك "أولاد حسون" توقف عصابة لسرقة الهواتف
إبراهيم مغراوي من مراكش
الأربعاء 02 يناير 2019 - 21:22

أوقفت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي لجماعة أولاد حسون بعمالة مراكش، الأربعاء، أربعة أشخاص من أجل السرقة الموصوفة، بدوار الشعيبات بالجماعة ذاتها.

وقالت مصادر هسبريس إن الموقوفين يشكلون عصابة متخصصة في سرقة الهواتف الذكية والحلي الذهبية، مضيفة أن قيادة المركز الترابي المذكور تلقت نهاية الأسبوع الماضي ثماني شكايات من عاملات بفنادق ومؤسسات سياحية بجماعة أولاد حسون بخصوص تعرضهن للسرقة على يد لصين تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وأوردت المصادر ذاتها أن المعنيين قاما بسرقة هواتف ذكية للمشتكيات وحليهن الذهبية، وبناء على ذلك فتح درك أولاد حسون تحقيقا مستثمرا ما قدم من أوصاف من طرف الضحايا.

وخلال التحقيق، تمت مواجهتهما بالضحايا، ليعترفا بالمنسوب إليهما، وكشفا عن شريكهما الذي يتكفل بتسويق المسروق. وبناء على هذا الاعتراف، انتقلت عناصر الدرك برئاسة قائد المركز الترابي إلى ممر البرانس بمدينة مراكش، ليتم إيقاف بائع هواتف وحجز مجموعة منها.

يذكر أن المتورطين الموقوفين وُضعوا، بأمر من النيابة العامة المختصة، تحت تدابير الحراسة النظرية، لتعميق البحث معهم، في انتظار عرضهم على العدالة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.