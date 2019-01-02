درك "أولاد حسون" توقف عصابة لسرقة الهواتف

إبراهيم مغراوي من مراكش

أوقفت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي لجماعة أولاد حسون بعمالة مراكش، الأربعاء، أربعة أشخاص من أجل السرقة الموصوفة، بدوار الشعيبات بالجماعة ذاتها.

وقالت مصادر هسبريس إن الموقوفين يشكلون عصابة متخصصة في سرقة الهواتف الذكية والحلي الذهبية، مضيفة أن قيادة المركز الترابي المذكور تلقت نهاية الأسبوع الماضي ثماني شكايات من عاملات بفنادق ومؤسسات سياحية بجماعة أولاد حسون بخصوص تعرضهن للسرقة على يد لصين تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وأوردت المصادر ذاتها أن المعنيين قاما بسرقة هواتف ذكية للمشتكيات وحليهن الذهبية، وبناء على ذلك فتح درك أولاد حسون تحقيقا مستثمرا ما قدم من أوصاف من طرف الضحايا.

وخلال التحقيق، تمت مواجهتهما بالضحايا، ليعترفا بالمنسوب إليهما، وكشفا عن شريكهما الذي يتكفل بتسويق المسروق. وبناء على هذا الاعتراف، انتقلت عناصر الدرك برئاسة قائد المركز الترابي إلى ممر البرانس بمدينة مراكش، ليتم إيقاف بائع هواتف وحجز مجموعة منها.

يذكر أن المتورطين الموقوفين وُضعوا، بأمر من النيابة العامة المختصة، تحت تدابير الحراسة النظرية، لتعميق البحث معهم، في انتظار عرضهم على العدالة.