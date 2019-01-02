قضاء مراكش يؤجل قضية متهم باغتصاب قاصرين

إبراهيم مغراوي من مراكش

أرجأت الغرفة الجنائية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، الأربعاء، البت في ملف مستثمر سياحي مغربي أمريكي (36 سنة) يتابع من أجل هتك عرض قاصرين وتصويرهما في مشاهد خليعة وصنع مواد إباحية، بدوار الغريبي بجماعة مزوضة بإقليم شيشاوة، إلى 16 من الشهر الحالي، استجابة لطلب الدفاع الذي التمس مهلة للاطلاع على الملف، وحضور الضحية المطالبة بالحق المدني.

وكانت الغرفة الجنائية الابتدائية بالمحكمة ذاتها قضت خلال شهر أكتوبر الماضي، في حق المتهم، بأربع سنوات سجنا نافذا، وثلاثة ملايين سنتيم كتعويض للضحية "خ. ح".

وقرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش إحالة "ح. د" على التحقيق بعدما توصل بشكاية من لدن درك مجاط، الذي تمكن، يوم 14 مارس الماضي، من اعتقال المعني بالأمر بتهمة هتك عرض قاصرين بأحد دواوير جماعة مزوضة.

وجاءت عملية الاعتقال فور توصل مصالح الدرك الملكي لمجاط بقرص مدمج من مصادرها الخاصة، يتضمن مشاهد حميمية مخلة بالآداب العامة تظهر المهاجر المغربي في غرفة نوم بمعية القاصرين كل واحدة منهما على انفراد، إلى جانب شاشة تلفاز كبيرة خصصها لمشاهدة الأفلام الإباحية وترجمة الوضعيات الجنسية المشاهدة إلى ممارسة مباشرة مع القاصرين بمحض إرادتهما.

وكانت عائلة المتهم تقدمت، عبر محاميه الخاص، بوثائق تؤكد استعماله وصفات طبية لعلاج الاضطرابات النفسية والعقلية.