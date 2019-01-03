جمارك "باب مليلية" تحبط تهريب لترات كحول طبي‎

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر الجمارك المشتغلة بالمعبر الحدودي باب مليلية، في بني أنصار بإقليم الناظور، من إحباط عملية تهريب كمية من الكحول الطبي مستقدمة من المدينة المحتلة.

تفتيش الجمركيين لسيارة خفيفة، مرقمة بإسبانيا، مكن من العثور على كمية من الكحول الطبي، قدرت بـ25 لترا، وكانت مخبأة داخل خزان الوقود.

وتم على الفور قطر السيارة إلى مقر الجمارك، في حين تم تسليم سائقها لعناصر الشرطة القضائية بالناظور، لاتخاذ المتعين قانونيا، بعد استشارة النيابة العامة المختصة.