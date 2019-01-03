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الرئيسية | حوادث | مصدر أمني: الشرطة قامت بحماية "مثليّ مراكش"

مصدر أمني: الشرطة قامت بحماية "مثليّ مراكش"

مصدر أمني: الشرطة قامت بحماية "مثليّ مراكش"
إبراهيم مغراوي من مراكش
الخميس 03 يناير 2019 - 17:20

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش الجهات المختصة بفتح تحقيق في نازلة سائق سيارة كان يرتدي زيا نسائيا ليلة رأس السنة، ومساءلة الجهة التي قامت بتصويره وتعميم الشريط، والجهة التي أشرفت على التشهير وتعريض مواطن للخطر.

واستغربت الهيئة الحقوقية مثل هذه الممارسات الحاطة بالكرامة الإنسانية، مشيرة إلى أن ذلك يشكل "تهديدا حقيقيا لسلامته النفسية والبدنية"، مؤكدة أن رجال الأمن كان عليهم" نقله مباشرة من سيارته إلى سيارة المصلحة الخاصة بالشرطة دون تعريضه للخطر والتشهير به".

وكان شريط مصور تم تداوله ليلة رأس السنة الميلادية أظهر أحد المواطنين بلباس نسائي وهو شبه عار مقبوضا عليه من طرف رجال الشرطة في منطقة حساسة بمدينة مراكش.

وفي السياق ذاته، كلف عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، مصالح المفتشية العامة بإجراء بحث إداري لتحديد ظروف وملابسات تسريب صور لشخص في وضعية خلاف مع القانون، وترتيب المسؤولية التأديبية في حال تسجيل أية تجاوزات أو خروقات محتملة من طرف موظفي الأمن الوطني.

وأوضح مصدر من عناصر الشرطة التي عاينت هذه الحادثة لهسبريس أن رجال الأمن كان همهم الوحيد هو حماية هذا المواطن، حتى لا يتعرض لأي اعتداء، سواء من الزملاء الافتراضيين لصاحب الدراجة الذي تعرض للدهس، أو من المواطنين الذي شرعوا في إطلاق عبارات تفوح منها رائحة الكراهية والعنف.

وتابع مصدر هسبريس قائلا: "لقد فوجئنا بآلات التصوير تقصفنا من طرف أشخاص، لا يحملون أي شيء يدل على انتمائهم لمهنة الصحافة، كما وجدنا أنفسنا في وسط كاميرات الهواتف النقالة، في لحظة كانت الأولوية هي حماية صاحب السيارة، وفتح تحقيق، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في الحادثة التي ارتكبها"، على حد قوله.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - اللهم إن هذا منكر الخميس 03 يناير 2019 - 17:34
اللهم لا شماتة ، كان علی الأمن ستره ، وحرام نشوه صورته ، علينا أن ندعوا الله أن يهديه ، مع العلم أنه يعاني من مرض نفسي و جسدي ،
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38
2 - fatiha الخميس 03 يناير 2019 - 17:35
لحد الان لم افهم لما التشهير . ان اغلب المثليين يعانون بمرض هرموني او الازدياد بجهازين لا هو امرأة ولا هو رجل لما نحكم و نشوه صورته باي حق .
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23
3 - مجهول الخميس 03 يناير 2019 - 17:40
المثلي يسيء للإسلام
المغرب يدعي انه بلد مسلم
جمعية حقوق الإنسان تدافع عن المثلي
الله يحرم المثلية
القضاء يحكم بشرع الله لحماية الدين
القضاء سيحاكم المصور الذي صور المثلي (قوم لوط)
وفي النهاية المثلي الذي أساء للإسلام سيكون حر و المصور معتقل لأنه فضح المثلي حتى يعاقبه القضاء الذي يدعي حمايته للدين
واش تلبية مطالب الجمعية اهم من شرع الله !
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-14
4 - لماذا لم يغطى الأمن وجهه الخميس 03 يناير 2019 - 17:41
الأمن كان من المفروض عليه في هذه الحالة أن يقوم بأمرين : منع التصوير ، وتغطية وجه الظنين فور اعتقاله حفاظا على حياته الخاصة ...هذا الشخص عوقب مرتين : عوقب بانتهاك حياته الخاصة ، وسيعاقب للمرة الثانية من طرف المحكمة ...إلى أولئك الذين يتدالون شريط هذا الشخص: لو كان الأمر يتعلق بأحد أقاربك أو ابنك هل كنت سترضى أن يفضح أمام الملأ وأن يقع تداول اسمه وصوره وصور بطاقته المهنية إمعانا في إذلاله ؟ ...الله سبحانه وتعالي يقبل الثوبة عن عباده ويتقبلهم برحمته ومغفرته الواسعة مهما أساؤوا ومهما فعلوا ومهما ارتكبوا من معاصي فلماذا قلبوكم أنتم كالحجر ؟ ...ألم تفكروا في عائلة هذا الشخص ؟ ألم تفكروا في أن له أم وأب ؟ ألم تفكروا في انه سيتعرض للتشرد من عمله ؟ ألم تفكروا في كم الحزن والاكتئاب الذي يمكن أن تتسببوا له فيه ؟ ألم تفكروا ....أنا أستغرب لهذا الكم من إدعاء الطهرانية والشرف والعفة عند بعض المغاربة وإذا اطلعت على حياته الخاصة ستجد المصائب الكبيرة ...ممن منا لم يرتكب معصية ؟ من منا لم يعاشر نساءا سرا ؟ من منا لم يرتكب ذنبا ؟ أيها المغاربة إرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء .انشر حرية التعبير
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41
5 - ؟ ؟ ؟ الخميس 03 يناير 2019 - 17:43
و ماذا عن الصورة التي يبدو أنها أخذت له من داخل مركز الشرطة ؟ ؟ ؟
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21
6 - مدوخ الخميس 03 يناير 2019 - 17:45
الشرطة خاصهم يتحاسبو حت مغطاوش ليه وجهو.وهدا عمل مكيليقش بشرف المهنة
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2
7 - مغربية الخميس 03 يناير 2019 - 17:45
واش من نيتهم هاد الجمعيات راه السيد ليشهر براسو نفترضو ان اللباس حرية شخصية و الماكياج و الحالة....راه دار حادثة سير مع محاولة الفرار واش البوليس شحال قدهم احضيو الناس مايصوروش، الله اهدي ماخلق و استر عيبنا
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15
8 - الوطنية الخميس 03 يناير 2019 - 17:47
المثلي هذيك حياته وهي معاناة في الشخصية لم يقتل ولم يتعد على احد اما المجرمون الذين قتلوا الروح يعدمون يعدمون
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10
9 - المتتبع الخميس 03 يناير 2019 - 17:48
كان لزاما على الشرطة ان تمنع كل مواطن يريد تصويره ووضعه في سيارة الشرطة حالة القبض عليه لا المشي به مترجلا من حين االقبض عليه والذهاب به حتى سيارته لاخذ هاتفه
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6
10 - Observateur الخميس 03 يناير 2019 - 17:52
Cela nous donne une idée du chemin qui reste à parcourir. Les agents de police sont coupables, car le sujet est à la base le respect et l'application de la loi. Il n'y a aucune option d'interprétation personnelle quelques soient les convictions ou le milieu d'origine.
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3
11 - hamid الخميس 03 يناير 2019 - 17:54
الامن قام بعمله با يقاف شخص ارتكب حادث سير وفر من موقع الحادث اما الاحداث التي تلت فالمسؤولية يتحملها الشخص نفسه هو من شهر بنفسه الكرامة ليست ان يكون الرجل في لباس المراة والانسان السوي نفسيا لا يمكن ان يفعل ما قام به هذا او هذه الشخص اما متابعة من قام بتصويره ونشر الفيديو فالامر يعود للشخص المتضرر له الحق ان يرفع دعوى او ان يتنازل عن حقه في الادعاء
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10
12 - مغربي الخميس 03 يناير 2019 - 17:58
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يهدي ما خلق أو الله يتجاوز عنه ربه الوحيد الكفيل به أو هو اهل الرحمة والمغفرة .كيفما كان الحال راه حالو يقطع القلب الله يلطف بيه
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3
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