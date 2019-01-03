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كُتّاب وآراء
ضبط جزائريين يستعدون للهجرة السرية في طنجة
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني تمكّن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، اليوم الخميس، من تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في تنظيم عمليات الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.
وأوضح بلاغ للمديرية أن إجراءات البحث المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من توقيف ثلاثة أشخاص ينشطون في تنظيم عمليات الهجرة غير المشروعة مقابل مبالغ مالية متفاوتة القيمة.
العملية عرفت إيقاف مالك منزل يشتبه في ارتباطه بهذه القضية، والذي مكنت عمليات التفتيش داخله من ضبط سبعة عشرة مرشحا للهجرة، من بينهم أربعة عشر من جنسية جزائرية.
وأضاف المصدر ذاته أن عناصر الشرطة حجزت، في هذه القضية، جوازات سفر وسندات هوية جزائرية، وصدريات للنجاة، وسكينا من الحجم الكبير، ومضخة خاصة بالقوارب المطاطية، وهواتف محمولة، علاوة على مبالغ مالية بالعملة الوطنية والأوروبية وسيارتين يشتبه في استخدامهما في نقل المرشحين للهجرة غير المشروعة.
تم فتح بحث قضائي في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لمنظمي الهجرة غير المشروعة، وكذا الكشف عن الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية سواء داخل المغرب أو خارجه.