درك تحناوت يحيل "المحروق" على أنظار القضاء

إبراهيم مغراوي من مراكش

أحالت عناصر الدرك الملكي بمدينة تحناوت، في إقليم الحوز، تاجر مخدرات يبلغ من العمر 28 سنة، من ذوي السوابق القضائية، يلقب بـ"المحروق"، على القضاء من أجل ترويج مخدر الحشيش.

وكانت دورية لدرك تحناوت باغتت المعني بالأم، ولما فوجئ بها، حاول الفرار في اتجاه جبل من جبال الأطلس الكبير، لكن الأمنيين أوقفوه بعد مطاردة، وحجزوا كمية من المخدر المذكور.

وقالت مصادر لهسبريس إن عملية تفتيش الموقوف أسفرت عن حجز 30 غراما من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي يقدر بـ 600 درهم من فئة 20 درهما، متحصل من عملية الترويج، وسكين من الحجم الكبير.

وخلال التحقيق معه، اعترف "المحروق" بالمنسوب إليه وبسوابقه القضائية في تجارة المخدرات، وأمرت النيابة العامة بوضعه رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث للوصول إلى مزوده.