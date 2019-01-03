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الرئيسية | حوادث | مغربي وتونسي يسرقان أموالا من شركة ببرشيد

مغربي وتونسي يسرقان أموالا من شركة ببرشيد

مغربي وتونسي يسرقان أموالا من شركة ببرشيد
هسبريس من الرباط
الخميس 03 يناير 2019 - 18:10

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمدينة برشيد من توقيف شخصين، أحدهما تونسي الجنسية، وذلك للاشتباه في تورطهما في ارتكاب عملية سرقة بواسطة الكسر استهدفت مبلغا ماليا قدره 208.638 درهم من داخل شركة كائنة بالحي الصناعي بمدينة برشيد.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن إجراءات التفتيش المنجزة، في إطار هذه القضية، مكنت من العثور داخل منزل المشتبه فيه، من جنسية مغربية، على مبالغ مالية مهمة من عائدات عملية السرقة، بينما تم حجز بمنزل المشتبه فيه التونسي على مبلغ إضافي من المسروقات، علاوة على الملابس الشخصية والأدوات الحديدية التي يشتبه في استخدامها في عملية الكسر وتنفيذ جريمة السرقة.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم إيداع المشتبه فيهما معا تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا التحقق من كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما.

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