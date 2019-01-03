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الرئيسية | حوادث | متهمون بـ"جريمة شمهروش" أمام قضاء التحقيق

متهمون بـ"جريمة شمهروش" أمام قضاء التحقيق

متهمون بـ"جريمة شمهروش" أمام قضاء التحقيق
هسبريس ـ و.م.ع
الخميس 03 يناير 2019 - 15:30

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أنه، في إطار إتمام البحث بشأن جريمة قتل السائحتين الأجنبيتين بضواحي مدينة مراكش، يوم 17 دجنبر المنصرم، قد أحال سبعة أشخاص آخرين، من بينهم مواطن سويسري يحمل الجنسية الإسبانية، على قاضي التحقيق بموجب ملتمس إضافي يرمي إلى التحقيق معهم حول أفعال إرهابية.

وأوضح الوكيل العام للملك، في بلاغ، أن من بين هذه الأفعال جرائم "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية" و"تقديم المساعدة عمدا لمن يرتكب أفعالا إرهابية" و"تدريب أشخاص من أجل الالتحاق بتنظيم إرهابي".

وأضاف المصدر ذاته أن "النيابة العامة التمست من قاضي التحقيق، أيضا، الأمر باعتقالهم احتياطيا، ومن المنتظر أن يتخذ قراره اليوم بشأن الملتمس الإضافي".

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