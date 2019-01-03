الشرطة تحقق في اندلاع حريق بمنزل وسط مراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

فتحت عناصر الدائرة الأمنية السابعة بمراكش، الخميس، بأمر من النيابة العامة المختصة، تحقيقا أوليا لمعرفة أسباب حريق شب داخل منزل بحي ديور المساكين بالداوديات التابع لمقاطعة جليز بمدينة سبعة رجال.

وخلّف هذا الحريق إصابات من الدرجة الثالثة، حيث نقل ثلاثة طلبة إلى مستعجلات مستشفى الرازي، التابع للمركب الجامعي محمد السادس، لتلقي العلاجات الضرورية.

وفور إخبارها، انتقلت السلطة المحلية وعناصر الأمن ومصالح الوقاية المدنية، التي قامت بإخماد الحريق المذكور، حيث سيطرت عليه بعد دقائق من وصولها.

وأوضح شاهد عيان لهسبريس أن وراء هذا الحادث انفجار أسطوانة غاز من الحجم الصغير؛ وهو ما أدى إلى خسائر مادية جسيمة لحقت بالمسكن، الذي يقطن به طلبة يتابعون دراستهم بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش.