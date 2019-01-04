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كُتّاب وآراء
منظمة "حاتم" ترفض بلاغا تضامنيا مع حامي الدين
قالت منظمة "حاتم" إن تسريب مشروع بيان مقترح من قبل منسق الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان يستهدف الائتلاف في حد ذاته، معبرة عن اعتراضها على إصدار البيان المذكور وعلى مضمونه.
وكشفت "حاتم" أن ممثلة المنظمة رفضت حضور الاجتماع الأخير للكتابة التنفيذية بسبب سفرها خارج المغرب، موردة أنه سبق أن عبرت عن دعوة المنظمة لتفادي ملف حامي الدين، لأنه موضوع وجهات نظر مختلفة بين مكونات الائتلاف.
وعن أسباب الرفض، أوردت المنظمة في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أن "دماء الشهداء لا تجف ولا تتقادم، والاغتيالات السياسية جرائم ضد الإنسانية، لا يمكن اعتبارها جرائم عادية يتم التعامل معها ببنود القانون فقط"، وأضافت: "العنف داخل الجامعة عمل مدبر، ومازال إلى اليوم يدبر لتشتيت الطلبة، وأساسا لحصار وعزل الاتحاد الوطني لطلبة المغرب ومبادئه الأربعة"، معتبرة "أي استغلال سياسي أو انتخابي لقضية بنعيسى آيت الجيد من قبل أي طرف هو مرفوض ومدان".