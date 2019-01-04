مكتب السكك: "حادث البيضاء" في مستودع للصيانة

هسبريس من الرباط

أصدر المكتب الوطني للسكك الحديدية بلاغا على إثر انحراف عربات قطار عن مسارها، اليوم الجمعة، في مدينة الدار البيضاء.

وقال الـONCF إن الحادث شهد ارتطام عربتين فارغتين ببعضهما داخل مستودع للصيانة، في محطة "الدار البيضاء ـ الميناء"، خلال عمليات المناورة.

وأضاف بلاغ المكتب الوطني للسكك الحديدية، الذي توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن الحادث لم يكن له تأثير على السير العادي للقطارات.