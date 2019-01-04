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الرئيسية | حوادث | توقيف فرنسيين متورطين في تجارة المخدرات و"القرقوبي"

توقيف فرنسيين متورطين في تجارة المخدرات و"القرقوبي"

توقيف فرنسيين متورطين في تجارة المخدرات و"القرقوبي"
هسبريس من الرباط
الجمعة 04 يناير 2019 - 19:29

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، زوال اليوم الجمعة 4 يناير الجاري، من توقيف مواطنين فرنسيان، أحدهما من أصل مغربي والثاني من أصل تونسي، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيهما كانا يستغلان محلا لبيع بذور الأغراس ولوازم البستـنة كواجهة لترويج مخدر الشيرا وسنابل الكيف، حيث مكنت إجراءات التفتيش من العثور داخل المحل على أكثر من خمسين كيس بلاستيكي صغير يحتوي على قطع من مخدر الشيرا معدة للبيع، فضلا على أظرفة تتضمن مبالغ مالية.

كما أسفرت عملية التفتيش المنجزة داخل شقة يستغلها المشتبه فيهما عن العثور على ستة مزهريات من الحجم الكبير، تتضمن بذور وسنابل مخدر الكيف، وقد تم تجهيزها بالضوء وأغلفة بلاستيكية كمشتل للزراعة، كما تم حجز مبالغ مالية مهمة بالعملتين الوطنية والأوروبية يشتبه في كونها من عائدات الاتجار في المخدرات.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - عزوز الجمعة 04 يناير 2019 - 19:43
فرنسا بريءة من هؤلاء. أصول مغاربية...
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2 - ياسر الجمعة 04 يناير 2019 - 19:44
لقد ولا زمن الحرب التقليدية '"البوارج الحربية والدبابات ...."واصبحوا يستهدفوا شبابنا ومجتمعنا عن بعد باغراق السوق المغربية بهذه الموبيقات ....اللهم الطف بنا يارب
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