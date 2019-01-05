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سيارة أجرة كبيرة تصرع راجلة دهسا وسط فاس
السبت 05 يناير 2019 - 00:28
لقيت راجلة، كانت تهم بعبور الطريق، مصرعها فورا في حادثة دهس وقعت قبيل مغرب أمس الجمعة، في حي الدكارات بمدينة فاس.
وأفاد شاهد عيان، تحدث لهسبريس، بأن الضحية، التي توجد في عقدها الرابع، تعرضت لصدم قوي من قبل سيارة أجرة كبيرة أصيبت، على إثره، بجروح بليغة عجلت بوفاتها.
وبينما تم نقل جثة الهالكة نحو مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس لإخضاعها للترشيح الطبي، فتحت المصالح الأمنية محضرا حول هذا الحادث المروري القاتل.