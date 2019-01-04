محكمة زاكورة تغرّم ناشطا وتغلق صفحته الفيسبوكية

محمد ايت حساين

أصدرت المحكمة الابتدائية بزاكورة، حكما يقضي بتغريم ناشط "فايسبوكي" معروف بمدينة زاكورة، والحكم عليه بإغلاق الصفحة التي يديرها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد شكاية وضعها مقاول ضده بتهمة السب والقذف.

وقضت المحكمة ذاتها، في الدعوة العمومية، بإدانة الناشط "الفيسبوكي" سليمان الوقاسي من أجل السب والقذف، والحكم عليه بغرامة مالية نافذة قدرها 10 آلاف درهم، مع تحميله الصادر تضامنا والإجبار في الأدنى؛ وفي الدعوة المدنية بأداء المتهم لصالح المطالب بالحق المدني تعويضا ماليا إجماليا قدره 20 ألف درهم، وتحميله الصائر.

كما قضت المحكمة ذاتها بإغلاق الصفحة التي يديرها "المتهم" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

يذكر أن الناشط سالف الذكر، المحكوم عليه بغرامة مالية، هو عضو بالجماعة السلالية لأمزروا، وسبق أن فضح مجموعة من الملفات العقارية التي شابتها اختلالات في السنوات الماضية.