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الرئيسية | حوادث | محكمة زاكورة تغرّم ناشطا وتغلق صفحته الفيسبوكية

محكمة زاكورة تغرّم ناشطا وتغلق صفحته الفيسبوكية

محكمة زاكورة تغرّم ناشطا وتغلق صفحته الفيسبوكية
محمد ايت حساين
الجمعة 04 يناير 2019 - 22:10

أصدرت المحكمة الابتدائية بزاكورة، حكما يقضي بتغريم ناشط "فايسبوكي" معروف بمدينة زاكورة، والحكم عليه بإغلاق الصفحة التي يديرها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد شكاية وضعها مقاول ضده بتهمة السب والقذف.

وقضت المحكمة ذاتها، في الدعوة العمومية، بإدانة الناشط "الفيسبوكي" سليمان الوقاسي من أجل السب والقذف، والحكم عليه بغرامة مالية نافذة قدرها 10 آلاف درهم، مع تحميله الصادر تضامنا والإجبار في الأدنى؛ وفي الدعوة المدنية بأداء المتهم لصالح المطالب بالحق المدني تعويضا ماليا إجماليا قدره 20 ألف درهم، وتحميله الصائر.

كما قضت المحكمة ذاتها بإغلاق الصفحة التي يديرها "المتهم" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

يذكر أن الناشط سالف الذكر، المحكوم عليه بغرامة مالية، هو عضو بالجماعة السلالية لأمزروا، وسبق أن فضح مجموعة من الملفات العقارية التي شابتها اختلالات في السنوات الماضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - socialllllllllll الجمعة 04 يناير 2019 - 22:40
من طبيعة الحال غيديرولو هكاك حتاش كيفضحهوم لازم ما يحيدوه من طريقهوم
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2 - سيدي القاضي الجمعة 04 يناير 2019 - 22:42
عوض فتح تحقيق معمق في الملفات ... دائما يتم الزج بفاضحي الفساد و النهب ... بتهم خاوية .. السب و الشتم راه عادة من عادتنا المغربية اﻷصلية نسب و نشتم حتى الحجرة التي ضربناها نحن بأقدامنا و نعتبرها هي التي ضربتنا هههه
خلاصة القول الدولة تقول لنا ... غمضو عينكم يلا شفتو شي حاجة ... ماشي شغلكم .. للي بغى يسرق يسرق للي بغى ينهب ينهب ... انتم هضرو على حجاب الوزيرة و و مثلي الجنس ديال مراكش ... بعدو من الفلوس ... لا تهكم الثروة ... ياك عندكم سمارتفون و كونيكسيون .. إوا تفرجو و لعبو و بعدو من الملفات
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