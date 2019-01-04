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الرئيسية | حوادث | توقيف 4 أشخاص بفاس لصلتهم بشحنة "إكستازي"

توقيف 4 أشخاص بفاس لصلتهم بشحنة "إكستازي"

توقيف 4 أشخاص بفاس لصلتهم بشحنة "إكستازي"
رشيد الكويرتي من فاس
الجمعة 04 يناير 2019 - 22:25

أفاد مصدر أمني بولاية أمن فاس أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس تمكنت، صباح اليوم الجمعة، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف شخصين، أحدهما يبلغ 22 سنة والثاني 35 سنة، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأوضح مصدر هسبريس أنه تم توقيف المشتبه بهما في نقطة للمراقبة المرورية بمدخل مدينة فاس مباشرة بعد وصولهما على متن حافلة لنقل المسافرين قادمة من شمال المملكة، مضيفا أن إجراءات التفتيش التي تم القيام بها، أسفرت عن حجز 1102 قرص من مخدر "إكستازي".

وأشار المصدر ذاته إلى أن الأبحاث التي تم إجراؤها في هذه القضية، مكنت من إيقاف شخصين إضافيين، أحدهما يبلغ من العمر 43 سنة والثاني 60 سنة، يشتبه في كونهما على صلة بترويج هذه الشحنة من الأقراص المهلوسة بمدينة فاس.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه بهم تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - زكرياء المغربي الجمعة 04 يناير 2019 - 22:45
سيتم الحكم عليهم بشهرين حبسا نافدا لا بل يتم الحكم عليهم بأقصى العقوبات المشددة في حقهم عندما يخرجون من السجن سينظرون في الطريق الصحيح
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2 - شرطي الجمعة 04 يناير 2019 - 22:46
القرقوبي مسؤول عن الاف الجرائم و الكوارت ...سرقات قتل انتحار . اعتداء على الاصول . افلاس . ماسي اجتماعية . أضرار صحية و نفسية . شباب مريض و غير مسؤول . وجب حسب ضني استراد عقوبات الصين بشأن من يفسد عقول الشباب . و الاعدام بالشنق او الاعدام بالرصاص لهو الحل الجدري لمتل هدا التخلف الدي سيدمر البلد .
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8
3 - من فاس الجمعة 04 يناير 2019 - 22:46
رجال مراقبة التراب الوطني# ديستي# مشكورين... و رجال الامن مشكورين. على الواجب.... الان دور القضايء. هل سيتم معاقبة هؤلاء المجرمون لكأنهم تجار الموت والجريمة و قطع الطرق و قتل الاصول والاغتصابات والخ... لانهم السبب المباشر لوقوع الجرائم..... في سنغافورة يكفي حبتان من مهلوس. الاعدام.... ولن تقدر اي دولة غربية التنحنح... ولو كان هذا المعدوم احد رعاياها وسائح هناك.... قانون. لاقلاع سرطان الجريمة من الجدر.... لكن ربما في مجتمعنا لازالت تقافة الكل ياكل. اي بوقوع الجريمة تتحرك الحركة. ههههه مفهوم بعض الاغبياء... نسمعها
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6
4 - نداء الى الملك الجمعة 04 يناير 2019 - 22:50
الى صاحب الجلالة الى النيابة العامة إلى الحموشي الى قائد الدرك . المرجوا تطبيق عقوبة الإعدام على كل من يروج هده الكوارث لانها تخلف مصائب ...شاب طعن و اخوه والبعض ينهض في الصباح الباكر لممارسة الكريساج بالسيف كوارت و مٱسي ...لا حول و لا قوة الا بالله
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6
5 - youssef de sygh الجمعة 04 يناير 2019 - 22:55
وحتى مدينه سيدي يحيى الغرب المرجوا من رجال الشرطه المزيد من التمشيط من هاده المخدرات الملعونه نقدر أعمالكم ونريد منكم المزيد
ابنائنا في خطر جزاكم الله خيرا
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