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كُتّاب وآراء
توقيف 4 أشخاص بفاس لصلتهم بشحنة "إكستازي"
أفاد مصدر أمني بولاية أمن فاس أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس تمكنت، صباح اليوم الجمعة، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف شخصين، أحدهما يبلغ 22 سنة والثاني 35 سنة، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأوضح مصدر هسبريس أنه تم توقيف المشتبه بهما في نقطة للمراقبة المرورية بمدخل مدينة فاس مباشرة بعد وصولهما على متن حافلة لنقل المسافرين قادمة من شمال المملكة، مضيفا أن إجراءات التفتيش التي تم القيام بها، أسفرت عن حجز 1102 قرص من مخدر "إكستازي".
وأشار المصدر ذاته إلى أن الأبحاث التي تم إجراؤها في هذه القضية، مكنت من إيقاف شخصين إضافيين، أحدهما يبلغ من العمر 43 سنة والثاني 60 سنة، يشتبه في كونهما على صلة بترويج هذه الشحنة من الأقراص المهلوسة بمدينة فاس.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه بهم تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
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تعليقات الزوّار (5)
ابنائنا في خطر جزاكم الله خيرا