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الرئيسية | حوادث | "عكاشة" ينفي لجوء نزيل إلى إضراب عن الطعام‎

"عكاشة" ينفي لجوء نزيل إلى إضراب عن الطعام‎

"عكاشة" ينفي لجوء نزيل إلى إضراب عن الطعام‎
هسبريس من الرباط
السبت 05 يناير 2019 - 13:20

قالت إدارة "السجن المحلي عين السبع 1"، المعروف شعبيا بتسمية "عكاشة"، إن ما راج إعلاميا بخصوص دخول السجين ربيع الأبلق، المعتقل على ذمة ملف "حراك الريف"، في إضراب عن الطعام، يبقى "افتراء وبهتانا".

وأوردت الإدارة في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أن "مواقع إلكترونية عمدت إلى نشر تلك الأكاذيب دون التحقق منها، وذلك بإيعاز من جهات معينة ترمي إلى استغلال ملف النزلاء المعتقلين في إطار الملف المذكور من أجل تحقيق أهداف مشبوهة"، بصياغة الوثيقة.

وأكدت إدارة "عكاشة"، وفق المصدر نسفه، أن السجين المعني بالأمر يتسلم ويتناول وجباته الغذائية بانتظام وبشكل يومي، ولم يتقدم قط إلى إدارة المؤسسة بأي إشعار بالدخول في إضراب عن الطعام.

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