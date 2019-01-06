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كُتّاب وآراء
ضبط عربتين محملتين بـ"الكيف والشيرا" في تاونات
تمكنت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بتاونات من ضبط سيارة خفيفة محملة بـ30 كيلوغراما من مخدر "الشيرا"؛ وذلك بنقطة المراقبة الكائنة بمدخل مركز عين عائشة، ضواحي تاونات.
عناصر الدرك الملكي تمكنت، خلال هذه العملية، من توقيف سائق السيارة، بينما كمية المخدرات التي كانت مخبأة على متنها بإحكام عبارة عن صفائح معدة للبيع.
وفي عملية منفصلة تمكنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بعين عائشة من ضبط سيارة خفيفة أخرى محملة بـ 300 كيلوغرام من سنابل "الكيف" و100 كيلوغرام من أوراق "طابا".
السائق لاذ بالفرار تاركا عربته المحملة بالمخدرات على طريق اولاد علي، بالمقطع المحاذي لدوار اولاد قدور في ضواحي عين عائشة.
وتم حجز السيارتين وكمية المخدرات، كما تم إخضاع المشتبه في نقله شحنة "الشيرا" لتدابير الحراسة النظرية؛ بأمر من النيابة العامة المختصة.