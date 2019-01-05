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كُتّاب وآراء
شرطة "طنجة المتوسط" تمنع تهريب شحنة مخدرات
أجهضت عناصر الأمن الوطني بميناء طنجة المتوسط، اليوم السبت، عملية تهريب كمية من المخدرات كانت محملة على متن شاحنة للنقل الدولي.
وحسب المعلومات الأولية للبحث فقد ضبطت مصالح الأمن شاحنة موصولة بمقطورة، مسجلة بالمغرب، داخل أحد أرصفة الميناء.
بعد تفتيش المركبة بواسطة الكلاب المدربة للشرطة تم العثور داخلها على تجويف يضم أكياسا ورزما متعددة من مخدر "الحشيش"، وذلك وفق بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.
المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، وفق المصدر ذاته، فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتوقيف سائق الشاحنة الذي تم تشخيص هويته، علاوة على توقيف جميع المتورطين في محاولة تهريب هذه الكمية الكبيرة من المخدرات.