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الرئيسية | حوادث | شرطة "طنجة المتوسط" تمنع تهريب شحنة مخدرات

شرطة "طنجة المتوسط" تمنع تهريب شحنة مخدرات

شرطة "طنجة المتوسط" تمنع تهريب شحنة مخدرات
هسبريس من الرباط
السبت 05 يناير 2019 - 19:05

أجهضت عناصر الأمن الوطني بميناء طنجة المتوسط، اليوم السبت، عملية تهريب كمية من المخدرات كانت محملة على متن شاحنة للنقل الدولي.

وحسب المعلومات الأولية للبحث فقد ضبطت مصالح الأمن شاحنة موصولة بمقطورة، مسجلة بالمغرب، داخل أحد أرصفة الميناء.

بعد تفتيش المركبة بواسطة الكلاب المدربة للشرطة تم العثور داخلها على تجويف يضم أكياسا ورزما متعددة من مخدر "الحشيش"، وذلك وفق بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.

المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، وفق المصدر ذاته، فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتوقيف سائق الشاحنة الذي تم تشخيص هويته، علاوة على توقيف جميع المتورطين في محاولة تهريب هذه الكمية الكبيرة من المخدرات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - راصد السبت 05 يناير 2019 - 19:26
و كالعادة مالين هادشي من الأباطرة لا نسمع أنه ألقي عليهم القبض كتوقف ديما عند سائق الشاحنة.
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13
2 - مستغرب السبت 05 يناير 2019 - 19:32
السلام عليكم اعداء الله من بني جلدتنا يريدون إغراق المغرب بالمخدرات لماذا؟من أجل المادة فقط. اللهم يا مجيب يا قريب يا رحيم يا رحمن اجعل كيدهم بينهم و خدهم أخذ عزيز مقتدر يا رب استجب يا رباستجب.قولوا امين
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2
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