24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|6
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:59
|08:30
|13:38
|16:15
|18:37
|19:57
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- واقع الأقليات الإسلامية في أمريكا .. "حروب داخلية" وملل ونحل
- بوطيب يجتاز الفحص الطبي قبل الانضِمام للزمالك
- الحقّ في الصورة
- تنسيقيات تطالب الحكومة بـ"رفع الظلم والإقصاء" عن شغيلة التعليم
- الحكومة والرهانات الاجتماعية
حركة "حماس" ترفض تهديدات عباس بحرمانها من ملايين الدولارات (5.00)
تطورات "التحرش بطالبة في كلية الحقوق" تحبس الأنفاس بالمحكمة (5.00)
حاجي يتحدى ماء العينين ويجر "نواب البيجيدي" إلى ردهات المحاكم (5.00)
- تشييد 100 مرحاض عمومي مقابل 6 ملايير سنتيم في الدار البيضاء - (102)
- لاركو: المغاربة يقبلون "الخنثى" ويرفضون الاعتراف بمثليي الجنس - (71)
- أداء "لافينييت 2019" .. إجراءات غير مسبوقة تدخل حيز التطبيق - (68)
- تنسيقيات تطالب الحكومة بـ"رفع الظلم والإقصاء" عن شغيلة التعليم - (52)
- برادة يخوض مرافعة "من أجل مغرب علماني" - (29)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
وزان .. حجز 100 طن من "الكيف" بضيعة فلاحية
حجزت فرقة من الدرك الملكي تابعة للمركز القضائي بوزان، بتنسيق مع المركز الترابي للدرك الملكي بعين دريج، كمية كبيرة من المخدرات عبارة عن أكياس ورزم من نبتة "الكيف" (خردالة) تقدر بمائة طن.
وحسب المعلومات الأولية فإن العملية، التي تمت بإشراف مباشر من القائد الإقليمي للدرك الملكي بوزان على مستوى واد داردار، الواقع بجماعة سيدي أحمد الشريف التابعة لقيادة سيدي بوصبر، عرفت حجز أطنان من "الكيف" بإحدى الضيعات الفلاحية، على مشارف نهر ورغة بالقرب من "سد الوحدة".
وفي سياق متصل قال الخمار دادة، وهو فاعل حقوقي، إن عناصر من السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي أشرفت على إتلاف الكمية المحجوزة بعد استيفاء كل الإجراءات اللازمة؛ في مثل هذه الحالات وتحرير محضر في الموضوع.
وموازاة مع ذلك فتحت الضابطة القضائية بحثا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتوقيف جميع المتورطين في هذه القضية.