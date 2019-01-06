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الرئيسية | حوادث | وزان .. حجز 100 طن من "الكيف" بضيعة فلاحية

وزان .. حجز 100 طن من "الكيف" بضيعة فلاحية

وزان .. حجز 100 طن من "الكيف" بضيعة فلاحية
أيوب صدور من وزان
الأحد 06 يناير 2019 - 07:10

حجزت فرقة من الدرك الملكي تابعة للمركز القضائي بوزان، بتنسيق مع المركز الترابي للدرك الملكي بعين دريج، كمية كبيرة من المخدرات عبارة عن أكياس ورزم من نبتة "الكيف" (خردالة) تقدر بمائة طن.

وحسب المعلومات الأولية فإن العملية، التي تمت بإشراف مباشر من القائد الإقليمي للدرك الملكي بوزان على مستوى واد داردار، الواقع بجماعة سيدي أحمد الشريف التابعة لقيادة سيدي بوصبر، عرفت حجز أطنان من "الكيف" بإحدى الضيعات الفلاحية، على مشارف نهر ورغة بالقرب من "سد الوحدة".

وفي سياق متصل قال الخمار دادة، وهو فاعل حقوقي، إن عناصر من السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي أشرفت على إتلاف الكمية المحجوزة بعد استيفاء كل الإجراءات اللازمة؛ في مثل هذه الحالات وتحرير محضر في الموضوع.

وموازاة مع ذلك فتحت الضابطة القضائية بحثا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتوقيف جميع المتورطين في هذه القضية.

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