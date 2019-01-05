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كُتّاب وآراء
إحالة مشتبه باقترافهما جريمة قتل على النيابة العامة
أحالت عناصر المركز القضائي بسرية شيشاوة، اليوم السبت، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، شخصين مشتبه في ضلوعهما في جريمة قتل وقعت بطريق محاذية لدوار "المعيصرة"، بجماعة مجاط بالمنطقة ذاتها، وذهب ضحيتها شخص متزوج وأب لابنين.
وتعود تفاصيل هذه الجريمة إلى يوم أمس الجمعة، حين اكتشف بعض سكان الدوار جثة هامدة عليها آثار جروح غائرة وكدمات على مستوى الرأس والأطراف.
وأوضحت مصادر هسبريس أن درك مجاط تمكن، بتنسيق مع فريق من المركز القضائي لإقليم شيشاوة، من فك لغز هذه الجريمة، بعدما تم تكثيف البحث والتحري في مسالك متعددة، قادت إلى أن عملية القتل ترجع إلى خلاف أسري بين الهالك والموقوفين، اللذين انهالا عليه ليلا بالضرب على مستوى الرأس والأطراف، إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة قرب مسكنه بالدوار المذكور.
وأوردت المصادر ذاتها أن الظنينين من عائلة الضحية، الذي كان قيد حياته في عقده الخامس، مضيفة أن عناصر الدرك بالمركز الترابي مجاط أشرفت على نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بمراكش.