عناصر الدرك تحجز مليون سيجارة مهربة في تزنيت

رشيد بيجيكن من أكادير

حجزت عناصر المركز القضائي التابع لسرية الدرك الملكي بتيزنيتشحنة من السجائر المهربة، كانت على متن سيارة رباعية الدفع، وذلك على مستوى منطقة سيدي بوعبدلي، في نفوذ جماعة بونعمان، ضواحي إقليم تيزنيت.

وتتكون الشحنة المحجوزة من أزيد من مليون سيجارة مهربة. وكانت المصالح الدركية تعقّبت السيارة انطلاقا من جماعة سيدي بوعبدلي، لكن سائقها تمكّن من الفرار، ويجري البحث من أجل توقيفه.

العملية ذاتها أسفرت عن توقيف مساعد سائق السيارة، الذي جرى وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، من أجل التحقيق معه حول مصدر السجائر المحجوزة ووجهتها، والكشف عن باقي الشركاء المحتملين في محاولة تهريب الكمية سالفة الذكر.