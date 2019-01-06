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الرئيسية | حوادث | ضبط 13 طنا من الحشيش في "ميناء المتوسط"

ضبط 13 طنا من الحشيش في "ميناء المتوسط"

ضبط 13 طنا من الحشيش في "ميناء المتوسط"
هسبريس من الرباط
الأحد 06 يناير 2019 - 08:05

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن كمية المخدرات التي حجزتها الشرطة بميناء طنجة المتوسط، أمس السبت، بلغت 13 طنا و750 كيلوغراما من مخدر الحشيش.

وأوضحت بلاغ أصدرته المديرية، أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة تواصل أبحاثها وتحرياتها في هذه القضية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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