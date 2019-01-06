حادثة سير مميتة تصرع موظفا بين بومية وتونفيت

ياسين أوشن

تسببت حادثة سير خطيرة في الطريق الرابطة بين مركز بومية والجماعة الترابية تونفيت إقليم ميدلت، على مستوى دوار بولبزوز، عصر أمس السبت، في وفاة خمسيني جراء اصطدام 3 سيارات في ما بينها.

وفي هذا السياق، قالت مصادر مطلعة إن الحادث استنفر العناصر الأمنية، التي حلت إلى عين مكان لمعاينة الحادثة التي أودت بحياة موظف بجماعة بومية المسمى (م-ب)، بعدما كان قادما منها في اتجاه تونفيت.

وأضافت المصادر ذاتها في اتصال هاتفي مع هسبريس، أن الحادثة تسببت في كسر صاحب سيارة الأجرة من الحجم الكبير على مستوى اليد، في حين أن السيارة الثالثة التابعة لمندوبية المياه والغابات ومحاربة التصحر، لم يصب راكبوها بأي أذى، اللهم الصدمة الناتجة عن الحادثة.

وتؤكد المصادر عينها في التصريح ذاته الذي خصت به الجريدة، أن السرعة كانت هي سبب الحادث، علاوة على أن أشعة الشمس حجبت الرؤية عن أحد السائقين لتقع مثل هذه الحادثة التي خلفت قتيلا وجريحا.