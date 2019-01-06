24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:3013:3816:1518:3719:57
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. مطار سعودي متوسط الحجم بين الأفضل في العالم (5.00)

  2. حركة "حماس" ترفض تهديدات عباس بحرمانها من ملايين الدولارات (5.00)

  3. المغاربة ثاني أكثر جنسيات المهاجرين غير الشرعيين في أوروبا (5.00)

  4. تطورات "التحرش بطالبة في كلية الحقوق" تحبس الأنفاس بالمحكمة (5.00)

  5. الحشد الشعبي يرفض وجود قواعد أمريكية في العراق (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | حادثة سير مميتة تصرع موظفا بين بومية وتونفيت

حادثة سير مميتة تصرع موظفا بين بومية وتونفيت

حادثة سير مميتة تصرع موظفا بين بومية وتونفيت
ياسين أوشن
الأحد 06 يناير 2019 - 11:40

تسببت حادثة سير خطيرة في الطريق الرابطة بين مركز بومية والجماعة الترابية تونفيت إقليم ميدلت، على مستوى دوار بولبزوز، عصر أمس السبت، في وفاة خمسيني جراء اصطدام 3 سيارات في ما بينها.

وفي هذا السياق، قالت مصادر مطلعة إن الحادث استنفر العناصر الأمنية، التي حلت إلى عين مكان لمعاينة الحادثة التي أودت بحياة موظف بجماعة بومية المسمى (م-ب)، بعدما كان قادما منها في اتجاه تونفيت.

وأضافت المصادر ذاتها في اتصال هاتفي مع هسبريس، أن الحادثة تسببت في كسر صاحب سيارة الأجرة من الحجم الكبير على مستوى اليد، في حين أن السيارة الثالثة التابعة لمندوبية المياه والغابات ومحاربة التصحر، لم يصب راكبوها بأي أذى، اللهم الصدمة الناتجة عن الحادثة.

وتؤكد المصادر عينها في التصريح ذاته الذي خصت به الجريدة، أن السرعة كانت هي سبب الحادث، علاوة على أن أشعة الشمس حجبت الرؤية عن أحد السائقين لتقع مثل هذه الحادثة التي خلفت قتيلا وجريحا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.