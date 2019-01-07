مصالح درك تسلطانت تنهي نشاط عصابة إجرامية

إبراهيم مغراوي من مراكش

تمكنت عناصر الدرك بالمركز الترابي تسلطانت، بعمالة مراكش، الأحد، من وضع حد لعصابة إجرامية، مدججة بالسيوف والكلاب من فصيلة "البيرجي"، ذات القوة الهجومية والشراسة.

وأوضحت مصادر هسبريس أن "عملية الإيقاف شملت عنصرين يبلغان من العمر 18 و21 سنة، بعدما تمت مداهمة المنزل الذي يقطنان به بدوار النزالة، حيث تم ضبطهما يغطان في النوم".

وأوردت المصادر أن "تدخل عناصر الدرك جاء إثر توصلهم بشكاية، بخصوص الاعتداء على المواطنين، مستعينين بالكلاب، لسلبهم ممتلكاتهم"، مضيفة "أن المشتبه فيهما اعتديا أخيرا على مواطن باستعمال كلب"، مشيرة إلى أن "عناصر الدرك قامت بعملية تفتيش للمنزل، أسفرت عن العثور على 15 كيلوغراما من مخدرا الشيرا".

وبأمر من النيابة العامة المختصة، وضعت المصالح الأمنية الموقوفيْن رهن تدابير الحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث معهما؛ في انتظار عرضهما على وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف، يوم غد الاثنين.