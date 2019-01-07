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الرئيسية | حوادث | مصالح درك تسلطانت تنهي نشاط عصابة إجرامية

مصالح درك تسلطانت تنهي نشاط عصابة إجرامية

مصالح درك تسلطانت تنهي نشاط عصابة إجرامية
إبراهيم مغراوي من مراكش
الاثنين 07 يناير 2019 - 10:23

تمكنت عناصر الدرك بالمركز الترابي تسلطانت، بعمالة مراكش، الأحد، من وضع حد لعصابة إجرامية، مدججة بالسيوف والكلاب من فصيلة "البيرجي"، ذات القوة الهجومية والشراسة.

وأوضحت مصادر هسبريس أن "عملية الإيقاف شملت عنصرين يبلغان من العمر 18 و21 سنة، بعدما تمت مداهمة المنزل الذي يقطنان به بدوار النزالة، حيث تم ضبطهما يغطان في النوم".

وأوردت المصادر أن "تدخل عناصر الدرك جاء إثر توصلهم بشكاية، بخصوص الاعتداء على المواطنين، مستعينين بالكلاب، لسلبهم ممتلكاتهم"، مضيفة "أن المشتبه فيهما اعتديا أخيرا على مواطن باستعمال كلب"، مشيرة إلى أن "عناصر الدرك قامت بعملية تفتيش للمنزل، أسفرت عن العثور على 15 كيلوغراما من مخدرا الشيرا".

وبأمر من النيابة العامة المختصة، وضعت المصالح الأمنية الموقوفيْن رهن تدابير الحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث معهما؛ في انتظار عرضهما على وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف، يوم غد الاثنين.

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1 - شر البرية. الاثنين 07 يناير 2019 - 10:34
سبحان الله معهما خمسة عشر كيلو غرام من الحشيش ويغطان في نوم عميق وأنا الذي كنت أرافق صديقا في الطريق وعندما وصلنا الحي أراني قطعة حشيش للإستعمال الشخصي كان يحملها معك ، وللآن وبعد عشر سنوات لم أرافقه في طريق واحد مطلقا . هؤلاء المتجرأون على الشر قد يقتلون القتيل ويمشون في جنازته .
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