إحالة مروج مخدرات وكحوليات على القضاء بمراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

أحالت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أولاد حسون بإقليم مراكش، أمس الأحد، شابا يبلغ من العمر 27 سنة على النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، من أجل تهمة الاتجار بالمخدرات وماء الحياة.

وقالت مصادر هسبريس إن "هذه العملية تمت بتنسيق مع عناصر من المركز القضائي، وأسفرت عن توقيف أخ تاجر كبير ورئيس عصابة بمنطقة الرحامنة الجنوبية متخصصة في ترويج مسكر ماء الحياة (ماحيا) والمخدرات".

وأوردت المصادر ذاتها أن "عملية تفتيش منزل الموقوف أسفرت عن حجز خمسة أطنان من مخدر ماء الحياة، وسلاح ناري، و13 رصاصة، وسيف".

وأضافت أن" بارونات الماحيا والمخدرات بدؤوا يوظفون شبابا لم يسبق لهم أن تعاطوا لتجارة الممنوعات لتمويه المراقبة التي ضيقت الخناق عليهم، وأجبرتهم على مغادرة أولاد حسون إلى الحدود مع إقليم الرحامنة".

واستدلت مصادرنا على ذلك بـ"حجز 20 طنا من مخدر ماء الحياة لدى واحد منهم السنة الماضية".