24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:3013:3816:1518:3719:57
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. المغاربة ثاني أكثر جنسيات المهاجرين غير الشرعيين في أوروبا (5.00)

  2. تطورات "التحرش بطالبة في كلية الحقوق" تحبس الأنفاس بالمحكمة (5.00)

  3. الحشد الشعبي يرفض وجود قواعد أمريكية في العراق (5.00)

  4. رابطة نسائية تندد ببشاعة "جريمة واد إفران" (5.00)

  5. امرأة في غيبوبة منذ عشر سنوات تضع طفلا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | مادة سامة ترسل شابة إلى المستعجلات بسطات

مادة سامة ترسل شابة إلى المستعجلات بسطات

مادة سامة ترسل شابة إلى المستعجلات بسطات
إبراهيم الحافظون من سطات
الأحد 06 يناير 2019 - 16:10

أفادت مصادر هسبريس بأن شابة تبلغ من العمر 18 سنة أدخلت، اليوم الأحد، قسم العناية المركزة بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بسطات، بعدما تناولت مادة سامة في محاولة منها لوضع حد لحياتها.

وأضافت المصادر أن الشابة "خ. س"، المنحدرة من منطقة كدانة أولاد سعيد نواحي سطات، نقلت عبر سيارة إسعاف في حالة صحية حرجة، إثر تناولها مادة سامة لأسباب مجهولة.

وفتحت عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية سطات بحثا في النازلة لكشف الظروف والأسباب التي دفعت الشابة، التي ما تزال تتلقى العلاج، إلى الإقدام على محاولة الانتحار.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.