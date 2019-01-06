مادة سامة ترسل شابة إلى المستعجلات بسطات

إبراهيم الحافظون من سطات

أفادت مصادر هسبريس بأن شابة تبلغ من العمر 18 سنة أدخلت، اليوم الأحد، قسم العناية المركزة بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بسطات، بعدما تناولت مادة سامة في محاولة منها لوضع حد لحياتها.

وأضافت المصادر أن الشابة "خ. س"، المنحدرة من منطقة كدانة أولاد سعيد نواحي سطات، نقلت عبر سيارة إسعاف في حالة صحية حرجة، إثر تناولها مادة سامة لأسباب مجهولة.

وفتحت عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية سطات بحثا في النازلة لكشف الظروف والأسباب التي دفعت الشابة، التي ما تزال تتلقى العلاج، إلى الإقدام على محاولة الانتحار.