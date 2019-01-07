24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|7
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:59
|08:30
|13:39
|16:15
|18:38
|19:58
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- زيادة إنتاجية المؤسسات الإدارية والاقتصادية: رهان العلاقات الإنسانية
- حتى نستوعب ما جرى بعد حادثة إمليل
- واحة "بالم سبرينغز".. مدينة المثليّين المفضلة عند كبار السينمائيين
- رجل يطعم النوارس
- المغاربة ثاني أكثر جنسيات المهاجرين غير الشرعيين في أوروبا
زيادة إنتاجية المؤسسات الإدارية والاقتصادية: رهان العلاقات الإنسانية (5.00)
المغاربة ثاني أكثر جنسيات المهاجرين غير الشرعيين في أوروبا (5.00)
- "مثلي مراكش": تعرضت لجريمة لا تغتفر .. وطلبت اللجوء إلى أوروبا - (198)
- مغاربة يربطون شح المطر بتفشي الفواحش بالبلاد - (86)
- جديد قضية "مثلي مراكش" .. الحموشي يعاقب أربعة مسؤولين أمنيين - (84)
- العدالة والتنمية: استهداف ماء العينين "أسلوب دنيء" - (70)
- سلا تحتفل برأس السنة الأمازيغية وسط ترقبِ إقرارها "عيدا وطنيا" - (61)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
سرقة هاتف سائحة أجنبية يستنفر الدرك باشتوكة
استنفرت واقعة تعرض سائحة أجنبية لسرقة هاتفها النقال مختلف السلطات المحلية والدركية في اشتوكة آيت باها، حيث أفلح كمين، نصبته عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لسيدي بيبي، في توقيف أحد المشتبه فيهم بالجماعة الترابية آيت اعميرة.
وأوصلت التحريات المنجزة في إطار هذه القضية إلى تحديد هوية أحد شركاء الموقوف، الذي يجري البحث من أجل توقيفه، بتنسيق مع مصالح الدرك بكل من آيت اعميرة وسيدي بيبي وبلفاع والمركز القضائي للدرك ببيوكرى.
وجرى وضع الموقوف، اليوم الأحد، تحت تدبير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، بينما مازال البحث جاريا من أجل توقيف شريكه في العملية.