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الرئيسية | حوادث | سرقة هاتف سائحة أجنبية يستنفر الدرك باشتوكة

سرقة هاتف سائحة أجنبية يستنفر الدرك باشتوكة

سرقة هاتف سائحة أجنبية يستنفر الدرك باشتوكة
رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها
الاثنين 07 يناير 2019 - 07:50

استنفرت واقعة تعرض سائحة أجنبية لسرقة هاتفها النقال مختلف السلطات المحلية والدركية في اشتوكة آيت باها، حيث أفلح كمين، نصبته عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لسيدي بيبي، في توقيف أحد المشتبه فيهم بالجماعة الترابية آيت اعميرة.

وأوصلت التحريات المنجزة في إطار هذه القضية إلى تحديد هوية أحد شركاء الموقوف، الذي يجري البحث من أجل توقيفه، بتنسيق مع مصالح الدرك بكل من آيت اعميرة وسيدي بيبي وبلفاع والمركز القضائي للدرك ببيوكرى.

وجرى وضع الموقوف، اليوم الأحد، تحت تدبير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، بينما مازال البحث جاريا من أجل توقيف شريكه في العملية.

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