توقيف أب بشبهة التسبب في مقتل ابنه بفاس

رشيد الكويرتي من فاس

أوقفت المصالح الأمنية بمدينة فاس، مساء اليوم الأحد، أبا يشتبه في تسببه في مقتل ابنه القاصر، الذي كان يتابع دراسته بمستوى السنة الثالثة إعدادي، في حادث عرضي كان منزل الأسرة بحي عين هارون، وسط المدينة، مسرحا له.

ووفق مصادر هسبريس، فإنه يشتبه في أن يكون الأب قد عرض، في ظروف غامضة، ابنه البالغ من العمر 16 سنة للتعنيف؛ ما تسبب في مفارقته الحياة متأثرا بإصابته البليغة على مستوى الرأس.

وبينما تمت إحالة جثة الطفل على مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس قصد إخضاعها للتشريح الطبي، أخضعت مصالح الضابطة القضائية لأمن فاس الأب للبحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.