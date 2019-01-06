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كُتّاب وآراء
تحقيق في وفاة حارس أمن بمستعجلات بلفاع
فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا في ظروف وملابسات وفاة حارس أمن خاص داخل مستعجلات خاصة بجماعة إنشادن، نُقل إليها مساء اليوم على إثر أزمة صحية مفاجئة ألمت به أثناء مباشرته للعمل بإحدى الضيعات الفلاحية في منطقة "توسوس"، الواقعة بالجماعة الترابية بلفاع.
ووفقا لمعطيات حصلت عليها هسبريس، فالمفارق للحياة يبلغ من العمر 31 سنة، وينحدر من دوار "البويبات" في الجماعة الترابية إنشادن، ضواحي اشتوكة آيت باها، وكان يُعاني قيد حياته من مرض تنفسي. وقد جرى نقله إلى مستعجلات خاصة بعد إحساسه بضيق في التنفس.
وتم توجيه جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بأكادير، من أجل إخضاعها للتشريح الطبي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة من أجل تحديد الأسباب الحقيقية للوفاة.
يُشار إلى أن عاملا زراعيا قد لقي مصرعه، أمس السبت، داخل إحدى البيوت المغطاة وسط ضيعة فلاحية في جماعة آيت اعميرة، ضواحي اشتوكة آيت باها، حين كان يُباشر أعمال رش مبيدات فلاحية كيماوية، حيث أصيب باختناق وتسمم حادين عجّلا بوفاته.