شكاية تربط اسم الريسوني بقضية مقتل آيت الجيد

هسبريس ـ يوسف لخضر

وضعت عائلة الطالب اليساري الراحل بنعيسى آيت الجيد، ومحاميان، شكاية من أجل المشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ضد أحمد الريسوني، الذي كان رئيساً لرابطة المستقبل الإسلامي التي انتمى إليها عبد العالي حامي الدين.

تأتي هذه الخطوة بعدما عاد ملف مقتل الطالب اليساري في تسعينيات القرن الماضي إلى الواجهة، إثر قرار قاضي التحقيق إحالة عبد العالي حامي الدين على الغرفة الجنائية من أجل المساهمة في القتل العمد في هذا الملف، وهو القرار الذي خلق استنفاراً داخل حزب العدالة والتنمية.

ووضع المحاميان الحبيب حاجي ومحمد الهيني هذه الشكاية ضد أحمد الريسوني، على اعتبار أنه كان رئيساً لرابطة المستقبل الإسلامي، وهو التنظيم الذي كان ينتمي إليه الفصيل الطلابي "فعاليات طلابية"، الذي كان ينشط فيه عبد العالي حامي الدين في تسعينيات القرن الماضي.

وتقول الشكاية التي تتوفر هسبريس على نسخة منها إن "الريسوني يعتبر بهذه العلاقة التنظيمية رئيساً تنظيمياً مباشراً للمتهم المساهم حامي الدين، وهو الذي أعطاه أوامر المساهمة مع باقي عصابة الاغتيال المشكلة من عدة فصائل، من بينها فصيل رابطة المستقبل الإسلامي وفصيل جماعة العدل والإحسان الذي أدين سابقاً أحد المنتمين إليه من أجل القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد".

وأكدت الشكاية أن "هذا المعطى ثابت من خلال المقرر التحكيمي الصادر عن هيئة الإنصاف والمصالحة، وهي هيئة رسمية حكومية، إذ يشير إلى أن حامي الدين أدلى بشهادة موقعة من طرف أحمد الريسوني بوصفه رئيساً لجمعية رابطة المستقبل الإسلامي، يشهد فيها أن حامي كان عضواً نشيطاً في التنظيم الطلابي التابع للرابطة، والمسمى فعاليات طلابية".

وأحمد الريسوني يُعتبر من القيادات الإسلامية المحسوبة على حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح التي سبق أن ترأسها، كما ترأس رابطة المستقبل الإسلامي إلى حين اندماجها مع حركة الإصلاح والتجديد، ثم حركة التوحيد والإصلاح، وهي الذراع الدعوية لـ"البيجيدي".

واعتبرت الشكاية أيضاً أن "تمكين المتهم حامي الدين من الشهادة المستعملة في طلب التعويض من هيئة الإنصاف والمصالحة سنة 2005 دليل راسخ على هذه العلاقة الرئاسية، وعلى المشاركة، وعلى استمرار تبني المشتكى به أحمد الريسوني للجناية المرتكبة من طرف مرؤوسه إلى حدود 2005".

والتمس المحاميان من الوكيل العام للملك "إجراء تحقيق في هذه الشكاية، مع إحالتها على قاضي التحقيق للمتابعة والإحالة على غرفة الجنايات في حالة اعتقال لخطورة الفاعل على النظام العام"، وفق الشكاية التي وضعت قبل أيام لدى القضاء.

وكانت محكمة الاستئناف بمدينة فاس قررت تأخير ملف متابعة حامي الدين إلى غاية 12 فبراير المقبل، بعد أول جلسة كانت الشهر الماضي، وواكبها "البيجيدي" بحضور أعضائه ومناصريه، وعلى رأسهم عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق.