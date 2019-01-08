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الصيد في "منطقة محظورة" يوقف مركبا بالجبهة
الثلاثاء 08 يناير 2019 - 05:09
حجزت مصالح مندوبية الصيد البحري بمعية الدرك البحري لميناء الجبهة، الإثنين، سجل مركب للصيد الساحلي، على خلفية خرقه لقوانين الصيد البحري المعمول بها، وممارسة أنشطته البحرية بمنطقة محظورة على بعد أميال قليلة من سواحل المدينة، وفق ما أوردته مصادر نقابية.
وقالت مصادر هسبريس إن لجنة بحرية مختلطة، متكونة من مصالح المراقبة التابعة لكل من مندوبية الصيد البحري والبحرية الملكية، قامت بحجز مركب للصيد الساحلي، معروف باسم "واد الخير"، وجرى استيفاء الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات، كما تم تحرير محضر للمخالفة، في أفق افتحاص آليات الصيد لاتخاذ الإجراءات باقي القانونية في حقه.