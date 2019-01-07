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الرئيسية | حوادث | "مثلي مراكش" يسرد أمام القاضي ملابسات "التصوير والتشهير والتحقير"

"مثلي مراكش" يسرد أمام القاضي ملابسات "التصوير والتشهير والتحقير"

"مثلي مراكش" يسرد أمام القاضي ملابسات "التصوير والتشهير والتحقير"
هسبريس- مصطفى شاكري
الاثنين 07 يناير 2019 - 21:00

في تطور جديد لقضية "مثلي مراكش"، الذي ظهر في صور ومقاطع فيديو ليلة رأس السنة الجديدة بمدينة مراكش، علمت جريدة هسبريس الإلكترونية بأن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالمدينة ذاتها وجّه إليه استدعاءً، زوال اليوم الاثنين، من أجل المثول أمامه للاستماع إليه.

وأفاد مصدر مطلع هسبريس بأنه جرى توجيه استدعاء قانوني إلى "مثلي مراكش" بغية الحضور بشكل عاجل إلى محكمة الاستئناف، صباح غدٍ الثلاثاء، بناءً على الشكاية التي تقدم بها المركز الوطني لحقوق الإنسان بخصوص فتح تحقيق يهمّ إفشاء سرية البحث القضائي والمعاملة الحاطة بالكرامة.

ويأتي الاستدعاء المذكور، بعد الاجتماع الذي عقده رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب مع الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، منتصف نهار اليوم الاثنين، شرح خلاله ملابسات ما تعرض له المعني من معاملة حاطة بالكرامة، إلى جانب المس بسلامته الجسدية، وإفشاء سرية البحث القضائي، وتصويره ووثائقه الشخصية وتسريبها للعموم من طرف رجال الأمن.

وفي هذا الصدد، قال محمد المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب: "كنت في اجتماع رفقة الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، وبالفعل تم توجيه استدعاء عاجل إثر الشكاية التي وضعها المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب ضد رجال الشرطة".

وأضاف المديمي في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "وفرنا بالمركز محاميا لمؤازرة المثلي في مواجهة تعسّفات رجال أمن، وسنكون غدا الثلاثاء حاضرين من أجل مؤازرته. ومن المرجح أن يستمع إليه الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش في محضر حول ما تعرض له، والجهة التي قامت بتصويره وهو مصفد اليدين، علاوة عن المسؤول على تعميم الشريط والمشرف على عملية التشهير وتعريض حياة مواطن للخطر".

وقال المعني بالأمر "ش. ل" في تصريح سابق لهسبريس: "أقوم بإعداد أوراق اللجوء نتيجة الضغط الكبير الذي أصبحت أتعرض له، بعد قيام أحد الأمنيين بكسر زجاج السيارة بدون موجب حق مُستعملا في ذلك العصا التي يحملها، ليُقدم على إخراجي من السيارة وطاف بي أمام الملأ بشكل متعمد، وما زلت أتذكر وجهه جيدا".

وأضاف المتحدث، الذي بدا متأثرا بالواقعة التي أثارت ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، "لذت بالفرار بسبب محاصرة المواطنين لسيارتي، خوفا على حياتي، فضلا عن قيام شرطي بتكسير زجاج نافذة السيارة، ليقوم رجال الأمن بمطاردتي رفقة آخرين بشكل جماعي، بحيث قاموا بضربي والاعتداء عليّ، وشرع الناس في تصويري أمام أنظار العناصر الأمنية التي لم تقم بأي تدخل"، وفق تعبيره.

في المقابل، دخل المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، بقوة على خط الملف وقرر معاقبة مسؤولين أمنيين بسبب ما تم اعتباره تقصيرا في حماية الشخص المذكور من تهجمات الحاضرين والتقاط صور له.

وأصدر الحموشي عقوبات تأديبية توزعت بين التوقيف المؤقت عن العمل، والتوبيخ، والإنذار، في حق أربعة مسؤولين يعملون بولاية أمن مراكش.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (38)

1 - مغربي الاثنين 07 يناير 2019 - 21:12
اللهم انا لانسالك رد القدر ولكن نسالك اللطف فيه.اللهم رد عبادك الى الطريق السليم.اللهم استر عيوبنا.
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60
2 - Hammo الاثنين 07 يناير 2019 - 21:13
من هنا يبان مدى وحشية شعبنا. السيد حر فراسو ،واش قتل ؟ واش ضرب شي حد بالعمد ؟ السيد عندو تربل هرموني...الله يكون فعونو !! اسيدي حرمو تحرايميات و الشفرة و كونو مربيين و احترمو الغير و تكلمو بالاداب و خدموا بالنية الصادقة و الجودة العالية..و خليو عليكم المسائل الثانوية..راه وصلنا لاوج ديال الذل بهد العقلية الخامجة الناقصة. و هادوك اللي فشاو سرو خاصهم محاكمة و يردو الاعتبار لهد السيد مسكين. تصورو كن كان ولدكم عندو خلل هرموني، غاتبغيو ليه هاتشي ؟ طبعا لا!!
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6
3 - لا منتمي الاثنين 07 يناير 2019 - 21:13
الناس اللي شوهو و تكرفصوا على المثلي ديال مراكش، رتاحيتو دابا ولا مزال؟! صلحتوا الكون؟! حررتوا القدس؟! نقيتو الدنيا من الفساد و الرشوة و الشفرة و الظلم؟! بقا ليكم غي واحد لابس كسوة؟!
يا قوم المنافقين الحگارة، لمخير فيكم يشوف إمرأة ولا شيباني كايتگريسا يحدر راسو وي زيد مع الطريق بحال إيلا ماشاف والو...
كاتضلو تفرجو فالحلقة اللي فيها الرجال لابسين تكاشط و كايشطحوا فجامع لفنا و كاتجيكم عادية و كاتصفقو و ظحكو، و ملي شفتو واحد بوحدو هجمتو عليه يا القوم الحگار...
لمخير فيكم يتصادف معاه ف مكان خالي والله حتى يتحرش بيه ولاكن قدام الناس كاديروا فيها شيوخ الأزهر و مصلحين إجتماعيين...
اللي ما خرج من الدنيا ما خرج من عقايبها، غي طلبو السلامة ما عرفتوا الدنيا آش مخبية ليكم، و كما تدين تدان...
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68
4 - Freedom الاثنين 07 يناير 2019 - 21:13
الشرطة التي من واجبها حماية المواطنين من الدواعش أصبحت تلعب دورهم في ترويع المواطنين المختلفين!!!
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-18
5 - مهاجر مغربي الاثنين 07 يناير 2019 - 21:14
عندما يتعلق الأمر بجامع لفنا هناك رجال بزي نسائي يرقصون ويغنون والكل يصفق لهم ولا احد يقول اللهم هذا منكر لكن عندما يتعلق الأمر بحادث عرضي مثل هذا يتم فضحه والتشهير به. مجتمع منافق الى ابعد الحدود
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32
6 - Hajji الاثنين 07 يناير 2019 - 21:14
لقظ اختلط الحابل بالنابل.لقد اقترف مجموعة من الجرائم الثابتة و هي السرعة المفظوية الى حادثة سير و جريمة الفرار لطمس معالم الجريمة و جريمة اقتماص شخصية مغايرة للتغرير بالزبائن دون ان ننسى جريمة الشذوذ الجنسي .حقا لقد اخلط كل شيئ و جل المتابعين يتحدثون عن الصور وذلك للتخفيف من هول الجريمة المرتكبة.نتمى من العدالة ان تطبق اقصى العقوبات للعبرة رغم الهجمات المعلنة من قبل اللواطيين على المجتمع المغربي المسلم
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24
7 - hassia الاثنين 07 يناير 2019 - 21:15
لو كان فى اوروبا لكانت العقوبة أقصى لأنه هرب من مكان الحادتة,تنزع منه رخصة السياقة وغرامة.التأمين لا يتكلف بخسائر الحادتة والتعويضات لأنه هرب.يتحمل لوحده جميع المصارف أن يكونtravestiهدك شغلو,لكن أن يدهس المارة بسيارته ويهرب تعتبر جريمة وطلبه اللجوء مرفوض مسبقا,مادا ستعمل هولاندا أو السويد بهدا المدنب.قد شهر بنفسه.ابحتو فى قوانين الدول الدمقراطية
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32
8 - wood الاثنين 07 يناير 2019 - 21:15
هذه الضجة الكبيرة التي تم إحداثها من أجل هذا الشخص الذي ارتكب حادثة سير و فر من مكان الحادثة لا محل لها من الإعراب خصوصا في بلد تنتهك فيه حقوق المواطنين صباحا مساءا ، و تلفق فيه التهم للمعارضين و الناشطين و حيث الوفايات في مخافر الشرطة لا يعيرها أحد أي ٱهتمام و لا يسائل عنها أحد ، فيبدوا أن حادثة السير التي قام بها هذا الشخص سيتم طمسها و سيشفع عنه كونه شاذ جنسيا ، فكما تم طي حادثة حارث الذي كان يتسابق في الشارع العام و قتل شخصا لانه لاعب في فريق المخزن سيتم طي هذه الحادثة لأن صاحبها شاذ ، و هي دعوة صريحة لجميع المغاربة ليصبحوا شواذ ليحظوا بمعاملة خاصة ، و سينضاف الشواذ إلى النصابين و السامسرة و تجار الدين و تجار الانتخابات و الذين يكونون النخبة في بلاد المخزن !!!
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18
9 - محمود الاثنين 07 يناير 2019 - 21:18
التطبيع مع الشذوذ الجنسي ،القانون الجناءي المغربي يعاقب الشذوذ و الاءخلال بالحياء العام عوض ان يعاقب يطالبون بحمايته على هذ الحساب حتي المشرملين و قطاع الطرق على الشرطة حمايتهم !
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26
10 - ahmed الاثنين 07 يناير 2019 - 21:18
مكرهتوش يا الجمعيات الحقوقية لو أن القانون والمجتمع يقبل ليكم بهاد المثلية وأهل اللواط.

سبحان الله لو كان شخص فعلا يستحق المناصرة وهذا التهليل الاعلامي لما تكلمتم عنه

نمودجا ضحية افران، اتحداكم ان تزوروا أسرتها وتقوموا بجمع تبرعات لهم وهم في ضيق رهيب لا يعلم به الا الله
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11
11 - ياسين الفكيكي الاثنين 07 يناير 2019 - 21:19
ما حصل لهذا الشخص امر مرفوض و حاط بالكرامة الانسانية و يعرض حياته للخطر نحن نعم نختلف مع خياراته لكنها تبقى حياته الشخصية التي لا يمكننا ان نتدخل فيها ولكن تعريض الناس لهذه التصرفات المسيئة لحقهم و التشهير بهم امر مقلق حقا في مجتمع جانح للتطرف و متشبع بقيم الاقصاء و العنف و التعليقات على هسبريس خير مثال رغم يقيني ان معظم من يهاجم هذا الشخص و يشهر به هم يقومون بتصرفات منخطة اخلاقيا مشابهة او اسوا لكن النفاق الديني و السكيزوفرينيا المجتمعية اصبحت علامة مجتمعنا بامتياز ولا ادل على ذلك ان الذي يهاجمون حرية هذا الشخض هم انفسهم من يرفضون التشهير بماء العينين ويتباكون على حريتها الشخصية!
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-3
12 - ولد الري________ش الاثنين 07 يناير 2019 - 21:21
اخبرونا هل سيصدر في حقه حكم قضائي ام لا !!?هذا ....ارتكب جريمة وفضح نفسه ;واخل بالامن واساء لدولة مسلمة بها امير المؤمنين;وسعى الى نشر الفحشاء والمنكر ....ام ان هذه الزيطة والزنبليطة فقط للضغط على القضاء لتخفيف الحكم وينجو بفعلته.
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5
13 - Le voyageur الاثنين 07 يناير 2019 - 21:21
من حق المعني متابعة رجال الامن اللذين قاموا بالتشهير و افشاء السر المهني .من يدري ربما تاتيه التوبة و الهداية من عند الله من منا لم يذنب حتى قوم لوط ارسل الله لهم نبي خصيصا ليتوبو منهم من تاب و عمل صالحا و منهم من لم يتب
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-2
14 - اكتشاف الاثنين 07 يناير 2019 - 21:22
اظن ان هذا المثلي لم يكن يحمل معه ملابس تستر عورته لأنه كان مذعوا لمكان دافئ، وهذه الحادثة أفسدت عليه هذا اللقاء، فأراد أن ينتقم من الشرطة التي كانت تحميه من أصحاب الحسنات
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2
15 - عبد الوهاب الاثنين 07 يناير 2019 - 21:22
تم حصر المشكل في تصويره ولم يتعرض أحد للضحية الاخر الذي صدمه بسيارته وكانت أحد الاسباب التي فضحته بعد فراره من مكان الحادث وكان لزاما على الشرطي اخراجه من السيارة بأي وسيلة لايقافه والا كيف يتسنى له ذلك .
لست أدري لماذا كل هذه الضجة على شاذ جنسيا يسيئ الى المغرب والمغاربة والى سكان مراكش في حين وجد دعما من كل الجهات الرسمية الفاعلة ابتداء من حقوق الانسان الى البرلمان الى الداخلية وكان الحرية الشخصية تتلخص في هذا المثلي الشاذ ومع يؤسف أنه يتحدث عن الكرامة وكان الشواذ لهم كرامة
نريد فقط أن نعرف لماذا تم معاقبة الشرطة أثناء قيامها بحفظ الامن فهم كانوا يحافظون على سلامة المارة فهذا المثلي ارتكب جنحة صدم خلالها شخص له حقوق أيضا أم أن حقوق الشواذ هي الاهم من الاخرين
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8
16 - واو الاثنين 07 يناير 2019 - 21:22
ردا للاعتبار يجب اطلاق سراحه و تقديم له الاعتذار .
طريقة القبض عليه لم تكن احترافية و انما همجية تدل على ان بعض رجال الشرطة ينقصهم التكوين.
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-9
17 - نونو الاثنين 07 يناير 2019 - 21:22
كيفما كانت الجناية فإن الشرطة قامت بعمل غير احترافي يتناقض البثة مع شخصية الشرطي الحديث المثقف الواعي و المتزن . و نابت عن المواطن العادي باسم القانون في التعنيف بالشخص بدل حمايته و التحقيق الموضوعي في النازلة . فبالاضافة إلى التوبيخ و التوقيف المؤقت يجب أن يخضع هؤلاء إلى إعادة التكوين
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-2
18 - شمقمق الاثنين 07 يناير 2019 - 21:26
نحن ضد التشهير كيف ما كان نوعه لكن ما يتير الانتباه هوالسرعة التي تحركت بها مؤسسات الدولة لصالح هدا اللواطي والهالة الاعلامية التي رافقته .ربما هي بداية جعل هاؤلائي الفئة امر محتوم بيننا وما علينا الا ان نرضى ونتقبل حتى زواجهم وخروجهم للعلن .فعلا امر خطير
اللهم سقينا الغيت على قبل الاطفال والبهائم
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-2
19 - hind الاثنين 07 يناير 2019 - 21:26
Oui ils n ont pas le droit de montrer à tout le monde sa carte nationale et sa carte de travail les policiers ne devaient en aucun cas dévoiler des înformations personneles le concernant bessssalates hadi on voyait le policier dans la vidéo marchait comme s il a fait un exploit 7chooooma gha3
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0
20 - م ن الاثنين 07 يناير 2019 - 21:27
هوا من احتقر شرف المغاربة واضلمهم لانه ينتسب اليهم فلهادا السبب انني متضامن مع الشرطة والعز للشرطة وان تنصرو الله ينصركم ويتبت اقدامكم
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4
21 - عادل الاثنين 07 يناير 2019 - 21:27
السلطة تقوم بدورها، ولولاها لما نام المغاربة في سلام،
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2
22 - ابن سوس المغربي، stop الاثنين 07 يناير 2019 - 21:28
أصبح الحق باطل و الباطل حق فين وصلنا و غين غاديين بهذا البلاد يا مسؤولين نحن بلد مسلم محافظ منفتح على الحضارات و التعاون مع الجميع في إطار احترام سيادة الدول و لسنا بورديل شواذ يريدون تغيير شرع الله الأجهزة الأمنية المغربية مشكورة قامت بواجبها و هذا الشخص المخنث خرق القانون أولا بحادثة السيارة و هروبه هذي واحدة و ثانياً انه لا رجل ولا امرأة انسان مشبوه يريد فرض قوانينه باسم حقوق الإنسان في دولة تحرم قانونا الشذوذ الجنسي يجيب ان يحاكم حسب القوانين الجاري بها العمل و الذين يدافعون عنه ليسو سوى مخنثين الذين يريدون تدمير أخلاق الشعب المغربي
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3
23 - otello الاثنين 07 يناير 2019 - 21:28
غريب أمر هدا المجلس الوطني يآزر مثلي مراكش ضد الشرطة التي كانت تقوم بواجبها للحفاظ على الأمن والاستقرار. نحن بدورنا نآزر الشرطي الذي أصدر الحموشي في حقه الإنذار.
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4
24 - ماريا الاثنين 07 يناير 2019 - 21:29
رجال الأمن جزاااااااهم الله خيرا .قاموا بواجبهم.لولاهم لوقعت حوادث كثيرة نتيجة فرار هذا المريض.
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5
25 - المعقول الاثنين 07 يناير 2019 - 21:29
كل شيء بات واضحا حتى للعميان..الرجال يرمى بهم في السجون ولا من يسأل عن أحوالهم والشواذ الجنسيون ( هذا اسمهم ووصفهم وليس مثليين) يساندون ويسخر لهم محامون وتقام عليهم القيامة لكن السنين الأخيرة كشفت اوراق الثوث وأظهرت عورات كثيرة..المغرب يحارب فيه الرجال وتسبى فيه الرجولة..بالأمس كنا اتعجب لكن بعدما علمنا أن أصحاب الأحاسيس من يديرون المراكب بمعنى حساسون فإذا ظهر السبب بطل العجب..يقول المثل إذا كان رب البيت للدف ضاربا فشيمة أهله الرقص..دابا الواحد لبغا يدخل لكوميسارية ولى شي إدارة خاصو يكون حساس ليعامل بحنية وأفضلية..الله يرحمك ابابا لي معشتي حتى لداباااا
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3
26 - الفتنة الاثنين 07 يناير 2019 - 21:29
الفتنة ولعن الله تعالى من ايقضها .بعد ضحية سائق الدراجة اصبحنا بضحايا ومن رجال الشرطة. السياقة بالسكر هي جريمة كجريمة القتل العمد فيها السجن والغرامة اما الحادتة والفرار من مكان الجريمة وعدم الانصياع لما يقوله الشرطي ولو كان في اوروبا او امريكا لرموه بالرصاص ولا يتعاطفون مع الجاني في هكدا حالة حتى وان كانت امراة ودالك لسلامتهم وماعليك الا مشاهدة البرامج البوليسية الامريكية وسترى بام عينك يخطفونهم من السيارة ويرمون بهم بالارض وتجد اربعة او خمسة فوقه لانها جريمة خطيرة كالقتل العمد السكر السياقة والحادتة والفرار. اين قيمة الشرطي عندما تدنس بهكدا تهم وهمية لانهم بالصورة والصوت يظهرونهم في امريكا ويؤدون الاموال للقبظ على المجرمين سواء نساء او رجال او ما جاورهما . والشرطة ليس لها منظمات لتحميها وتدافع عنها
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3
27 - واش هاد شي حقيقة الاثنين 07 يناير 2019 - 21:30
اللي تيحشمو ماتو...ماعرفتش نضحك ولا نبكي...العزة والانفة....اقل قيمة من كذا وكذا...ياعلى حياة..كي دايرة ...بناقص منها....امنية وحيدة....على وجهين الله يدينا فالضو....والله اقهر هادو اللي هدمو قيمنا...وخصوصا من ابناءجلدتنا....سيصلون الى تهارج الحمر....لانطق على الهوى
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1
28 - مراد الاثنين 07 يناير 2019 - 21:30
الشذوذ يجد من يؤازره. اللهم عافينا يارب
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3
29 - محمد الاثنين 07 يناير 2019 - 21:31
مسكينً قال ليك قذفوه في الكرامة ديالو واش خليت ليك من كرامة نفسك يارب السلامةً واش حالنا وصل حتى لهاد الدرجة لم نعد نقول للمنكر اللهم هذا منكرحسبنا الله ونعم الوكيل
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3
30 - احمد الاثنين 07 يناير 2019 - 21:33
مشكل بعض المغاربة هو انهم يريدون ان يكون الجميع وكل الناس يشبهونهم سواء قي تفكيرهم او اعتقادهم وحتى لباسهم...ولا يقبلون ان يكون للاخرين طريقة اخرى مغايرة في التفكير والسلوك والحياة رغم انهم لا يخرقون القانون ويحترمون مبادىء العيش المشترك...عقلية المجتمع اامغربي استبدادية وتسلطية الجميع يريد فرض نمطه واسلوبه عل الجميع...وكل مخالف ومختلف يصنف ويوصف باقبح واقذع الاوصاف...الغرب لم يتقدم الا بقبول الاختلاف...كل المسلمين مع بناء المساجد في الغرب ويشجعون الناس على الدخول في الاسلام لكن لن تجد واحدا يقبل ببناء كنيسة في بلده او ان يغير الشخص دينه.
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-2
31 - Observateur الاثنين 07 يناير 2019 - 21:40
Le vrai problème est celui là : Peut on vraiment faire confiance aux agents et aux fonctionnaires des services de sécurité pour des missions délicates, en 2019, le mot délicat inclue aussi une opinion publique mondiale habituée aux clics et qui peut inverser un trend et nous faire subir des pertes en milliards. En cas de doute, apprendre aux fonctionnaires de faire le minimum syndical, cad stick to your basics
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0
32 - الاصلاح الحقيقي الاثنين 07 يناير 2019 - 21:41
طبعا الكل سينتقذني بعد هذه الكلمات
الجمعيات المأجورة وحقوق اللاإنسانية ببلادنا ستدافع عن المثلي بدعوى التشهير والتصوير ووو
كان على عقوق الانسان ان تدافع عن حقوق الانسان الطبيعية وليس المثلية، الرجل خلقه الله ليكون مفعول به وليس مفعول فيه، ما يقوم به هذا الشخص منافي للطبيعة البشرية وحقوق الانسان وجب محاكمته بأشد العقوبات، ديننا الحنيف يعاقب اللواطيين بالرجم،كما أرسل عليهم الله سبحانه وتعالى طيرا أبابيل ترميهم بحجارة، هذا عوض مايتابع رجال الشرطة، خاصو يشكرهم نقذوه من الرجم، كون بقى بوحدو مع الناس راهم يصفيوها ليه، راه مراكش هذاك ماكايفرقو بين الدري والدرية
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33 - Adilusa الاثنين 07 يناير 2019 - 21:42
هؤلاء فاقوا قوم لوط.
قوم لوط كانوا يأتون شهوة يشتهونها و لا يتقمصون دور نساء ولا يتزوجون فيما بينهم.
أما هؤلاء فاقوا قوم لوط بدرجات.
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34 - عزيز الاثنين 07 يناير 2019 - 21:43
هذه القضية هي بداية الاعتراف بالمثلية كحق من حقوق الانسان. الآن الشرطة ستقوم بحماية الشواد والقوادين والمومسات باعتبارهم أقليات تشتغل بصمت وتتعرض للإضطهاد.
لم نرى هذا الممثل للمجلس المذكور يدافع عن الفقراء الذين يبيتون بالشارع في هذا البرد القارس. وله الوقت ليدافع عن إنسان مشكلته الوحيدة دودة بمؤخرته.
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35 - ملاحظ الاثنين 07 يناير 2019 - 21:45
مسامح كريم كلنا مذنبون والله يعفو وأرجو من المسؤولين تجاوز هذه المرحلة وعدم مؤاخذة جميع الأشخاص المعنيين في هذه القضية.
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36 - casaoui الاثنين 07 يناير 2019 - 21:46
هذه الظاهرة منتشرة كثيرا في بلادنا والكل يعلم بذلك ,اتركو سبيل هذا الشاذ وانتقلوا الى شيئ اخر اكثر اهمية .
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37 - Mohamed الاثنين 07 يناير 2019 - 21:53
غباء في غباء في غباء. كان عليه إزالة الملابس بعد السهرة. كان على الشرطة أن تحفظ كرامته وأن لا تشهر به وكان على الجمهور يدخل سوق راسو وأن يدع الشرطة تشتغل دون مشاكل. ولكن !!!! هو من مجتمع غير واع والشرطة أتت من المجتمع والجمهور هو المجتمع... لا تكلفوا الناس ما فوق طاقتهم...
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38 - Abou majd الاثنين 07 يناير 2019 - 21:55
الشرطة قامت بواجبها وحمت هذا الشخص من الجمهور الذي يدافع عن قيم جماعية لا مندوحة للتلكؤ منها واعتقد ان الاستماع إلى المعني بالامر يجب أن يتم في إطار القانون بحسب الجراىم المرتكبة من طرفه وغير ذلك يعتبر مجانبا للصواب ولا يخدم المصلحة الوطنية في شيء مع الشخص انه لم يقم بدعوى بنفسه ويتقوى بالخارج على السلطات المغربية ومؤسساتها ويشوه سمعة مؤسسة الشرطة الوطنية التي انقذته من الجمهور لارتكابه افعال مخالفة للقانون والقيم الاجتماعية الوطنية
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