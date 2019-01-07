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كُتّاب وآراء
"مثلي مراكش" يسرد أمام القاضي ملابسات "التصوير والتشهير والتحقير"
في تطور جديد لقضية "مثلي مراكش"، الذي ظهر في صور ومقاطع فيديو ليلة رأس السنة الجديدة بمدينة مراكش، علمت جريدة هسبريس الإلكترونية بأن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالمدينة ذاتها وجّه إليه استدعاءً، زوال اليوم الاثنين، من أجل المثول أمامه للاستماع إليه.
وأفاد مصدر مطلع هسبريس بأنه جرى توجيه استدعاء قانوني إلى "مثلي مراكش" بغية الحضور بشكل عاجل إلى محكمة الاستئناف، صباح غدٍ الثلاثاء، بناءً على الشكاية التي تقدم بها المركز الوطني لحقوق الإنسان بخصوص فتح تحقيق يهمّ إفشاء سرية البحث القضائي والمعاملة الحاطة بالكرامة.
ويأتي الاستدعاء المذكور، بعد الاجتماع الذي عقده رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب مع الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، منتصف نهار اليوم الاثنين، شرح خلاله ملابسات ما تعرض له المعني من معاملة حاطة بالكرامة، إلى جانب المس بسلامته الجسدية، وإفشاء سرية البحث القضائي، وتصويره ووثائقه الشخصية وتسريبها للعموم من طرف رجال الأمن.
وفي هذا الصدد، قال محمد المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب: "كنت في اجتماع رفقة الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، وبالفعل تم توجيه استدعاء عاجل إثر الشكاية التي وضعها المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب ضد رجال الشرطة".
وأضاف المديمي في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "وفرنا بالمركز محاميا لمؤازرة المثلي في مواجهة تعسّفات رجال أمن، وسنكون غدا الثلاثاء حاضرين من أجل مؤازرته. ومن المرجح أن يستمع إليه الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش في محضر حول ما تعرض له، والجهة التي قامت بتصويره وهو مصفد اليدين، علاوة عن المسؤول على تعميم الشريط والمشرف على عملية التشهير وتعريض حياة مواطن للخطر".
وقال المعني بالأمر "ش. ل" في تصريح سابق لهسبريس: "أقوم بإعداد أوراق اللجوء نتيجة الضغط الكبير الذي أصبحت أتعرض له، بعد قيام أحد الأمنيين بكسر زجاج السيارة بدون موجب حق مُستعملا في ذلك العصا التي يحملها، ليُقدم على إخراجي من السيارة وطاف بي أمام الملأ بشكل متعمد، وما زلت أتذكر وجهه جيدا".
وأضاف المتحدث، الذي بدا متأثرا بالواقعة التي أثارت ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، "لذت بالفرار بسبب محاصرة المواطنين لسيارتي، خوفا على حياتي، فضلا عن قيام شرطي بتكسير زجاج نافذة السيارة، ليقوم رجال الأمن بمطاردتي رفقة آخرين بشكل جماعي، بحيث قاموا بضربي والاعتداء عليّ، وشرع الناس في تصويري أمام أنظار العناصر الأمنية التي لم تقم بأي تدخل"، وفق تعبيره.
في المقابل، دخل المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، بقوة على خط الملف وقرر معاقبة مسؤولين أمنيين بسبب ما تم اعتباره تقصيرا في حماية الشخص المذكور من تهجمات الحاضرين والتقاط صور له.
وأصدر الحموشي عقوبات تأديبية توزعت بين التوقيف المؤقت عن العمل، والتوبيخ، والإنذار، في حق أربعة مسؤولين يعملون بولاية أمن مراكش.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (38)
يا قوم المنافقين الحگارة، لمخير فيكم يشوف إمرأة ولا شيباني كايتگريسا يحدر راسو وي زيد مع الطريق بحال إيلا ماشاف والو...
كاتضلو تفرجو فالحلقة اللي فيها الرجال لابسين تكاشط و كايشطحوا فجامع لفنا و كاتجيكم عادية و كاتصفقو و ظحكو، و ملي شفتو واحد بوحدو هجمتو عليه يا القوم الحگار...
لمخير فيكم يتصادف معاه ف مكان خالي والله حتى يتحرش بيه ولاكن قدام الناس كاديروا فيها شيوخ الأزهر و مصلحين إجتماعيين...
اللي ما خرج من الدنيا ما خرج من عقايبها، غي طلبو السلامة ما عرفتوا الدنيا آش مخبية ليكم، و كما تدين تدان...
سبحان الله لو كان شخص فعلا يستحق المناصرة وهذا التهليل الاعلامي لما تكلمتم عنه
نمودجا ضحية افران، اتحداكم ان تزوروا أسرتها وتقوموا بجمع تبرعات لهم وهم في ضيق رهيب لا يعلم به الا الله
لست أدري لماذا كل هذه الضجة على شاذ جنسيا يسيئ الى المغرب والمغاربة والى سكان مراكش في حين وجد دعما من كل الجهات الرسمية الفاعلة ابتداء من حقوق الانسان الى البرلمان الى الداخلية وكان الحرية الشخصية تتلخص في هذا المثلي الشاذ ومع يؤسف أنه يتحدث عن الكرامة وكان الشواذ لهم كرامة
نريد فقط أن نعرف لماذا تم معاقبة الشرطة أثناء قيامها بحفظ الامن فهم كانوا يحافظون على سلامة المارة فهذا المثلي ارتكب جنحة صدم خلالها شخص له حقوق أيضا أم أن حقوق الشواذ هي الاهم من الاخرين
طريقة القبض عليه لم تكن احترافية و انما همجية تدل على ان بعض رجال الشرطة ينقصهم التكوين.
اللهم سقينا الغيت على قبل الاطفال والبهائم
الجمعيات المأجورة وحقوق اللاإنسانية ببلادنا ستدافع عن المثلي بدعوى التشهير والتصوير ووو
كان على عقوق الانسان ان تدافع عن حقوق الانسان الطبيعية وليس المثلية، الرجل خلقه الله ليكون مفعول به وليس مفعول فيه، ما يقوم به هذا الشخص منافي للطبيعة البشرية وحقوق الانسان وجب محاكمته بأشد العقوبات، ديننا الحنيف يعاقب اللواطيين بالرجم،كما أرسل عليهم الله سبحانه وتعالى طيرا أبابيل ترميهم بحجارة، هذا عوض مايتابع رجال الشرطة، خاصو يشكرهم نقذوه من الرجم، كون بقى بوحدو مع الناس راهم يصفيوها ليه، راه مراكش هذاك ماكايفرقو بين الدري والدرية
قوم لوط كانوا يأتون شهوة يشتهونها و لا يتقمصون دور نساء ولا يتزوجون فيما بينهم.
أما هؤلاء فاقوا قوم لوط بدرجات.
لم نرى هذا الممثل للمجلس المذكور يدافع عن الفقراء الذين يبيتون بالشارع في هذا البرد القارس. وله الوقت ليدافع عن إنسان مشكلته الوحيدة دودة بمؤخرته.