حجز 1.2 طنّ من مخدر الشيرا بجماعة تزارين

محمد ايت حساين

تمكنت السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لتزارين، إقليم زاكورة، مساء اليوم الاثنين، من حجز كمية مهمة من مخدر الشيرا، تقدر بحوالي 1.2 طن، وتوقيف سائق الشاحنة التي كانت على متنها هذه المخدرات، وذلك على مستوى مشارف مركز جماعة تزارين.

وذكرت مصادر هسبريس أن هذه الكمية كانت معبأة في 35 رزمة على متن شاحنة من الحجم الكبير "إيسيزو"، موردة أن سائق السيارة التي كانت تسبق الشاحنة لتسهيل عملية نقل المخدرات لاذ بالفرار، وصدرت في حقه مذكرة بحث على الصعيد الوطني.

وأضافت المصادر ذاتها أن السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي نجحا في توقيف سائق الشاحنة الذي كان يتخذ كافة تدابير الحيطة للإفلات من قبضة الأمن، بعد محاصرته من طرف قائد قيادة تزارين بسيارته وسيارة خليفة القائد، مشيرة إلى أن الشاحنة كانت قادمة من مدينة فاس.

وتم الاحتفاظ بالسائق رهن تدابير الحراسة النظرية لتعميق معه البحث، بأمر من النيابة العامة المختصة، فيما صدرت مذكرة بحث في حق سائق السيارة الهارب.

وأفادت مصادر هسبريس بأن الشاحنة والمخدرات المحجوزة تم توجيهها، بعد إتمام الإجراءات القانونية من طرف السلطة المحلية ومصالح الدرك الملكي، إلى مدينة ورزازات، قصد تسليمها لمصالح الجمارك لاتخاذ المتعين.

وأضافت أن هذه العملية تعتبر الأولى من نوعها بالمنطقة، مشيرة إلى أن السائق الموقوف لم يعترف بعد بوجهته الرئيسية، مرجحة أن تكون الجزائر عبر الحدود من جهة امحاميد الغزلان.