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الرئيسية | حوادث | الغموض يلف انتحار شاب شنقا في ترّاست بإنزكان

الغموض يلف انتحار شاب شنقا في ترّاست بإنزكان

الغموض يلف انتحار شاب شنقا في ترّاست بإنزكان
رشيد بيجيكن من أكادير
الاثنين 07 يناير 2019 - 23:20

أقدم شاب، مساء اليوم الاثنين، على وضع حد لحياته شنقا بمنزل أسرته في حي "ترّاست" بعمالة إنزكان آيت ملول، لأسباب ما تزال مجهولة فتحت بشأنها مصالح الأمن تحقيقا.

وعُثر على الشاب، وهو في عقده الثالث، جثة هامدة معلّقة إلى حبل في مقر سكناه، من طرف أسرته التي عملت على إخطار السلطات المحلية والأمنية.

وقامت عناصر الشرطة القضائية والعلمية بمعاينة جثة الهالك، ونقلها عبر سيارة نقل الأموات نحو مستشفى إنزكان قصد إخضاعها للتشريح الطبي لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.

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