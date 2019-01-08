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الرئيسية | حوادث | "المكتب المركزي" يوقف موالين لتنظيم "داعش"

"المكتب المركزي" يوقف موالين لتنظيم "داعش"

"المكتب المركزي" يوقف موالين لتنظيم "داعش"
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 08 يناير 2019 - 09:32

تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الثلاثاء، من تفكيك ما يشتبه بأنها خلية إرهابية مكونة من ثلاثة عناصر.

تتراوح أعمار الموقوفين بين 18 و31 سنة وينشطون بمدينتي الناظور والدريوش في منطقة الريف، وفق بلاغ لوزارة الداخلية شدد على أن العملية في إطار التصدي للتهديدات الإرهابية ذات الصلة بـ"داعش".

وأوضح المصدر أن تحرك "BCIJ" أسفر عن حجز أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء، وبندقيتي صيد وخراطيش، وبذلات عسكرية ورسوم لأسلحة نارية، ومخطوطات تمجد الفكر المتطرف، إضافة إلى كمية من الكبريت وبطاريات وأسلاك كهربائية.

"تفيد الأبحاث الأولية أن أفراد هذه الخلية، الموالين لداعش، كانوا بصدد التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية بالمملكة، وذلك بعد اكتساب مهارات في مجال صنع المتفجرات والعبوات الناسفة والسموم"، يزيد البلاغ.

كما شددت وزارة الداخلية على أن "هذه العملية تؤكد استمرار التهديدات الإرهابية، في ظل إصرار المتشبعين بالفكر المتطرف لداعش على خدمة أجندة هذا التنظيم عبر ارتكاب أعمال إرهابية".

ووفق البلاغ فإنه سيتم تقديم المشتبه فيهم إلى العدالة فور انتهاء البحث الذي يجري وفق الشروط والضوابط القانونية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مغربي الثلاثاء 08 يناير 2019 - 09:57
فاءق التقدير و الاحترام للاجهزة الامنية التي تبدل المجهودات الجبارة و التضحيات الجسام لا تعد و لا تحصى من اجل حماية الوطن و المواطنين من هول كوارث الارهابيين الضالين على المدار الساعة بل تعد الفخر و المفخرة لكل المغربي بالحصيلتها التي صنفت المغرب من اقوى دول العالم في محاربة افة الارهاب الخبيثة الخطيرة مدمرة تحت مسمى داعش وغيرها من ارهابيين بحيث الحصيلة على ارض الميدان جعلت المغرب محط اعجاب و التنسيق و تشاور وانظار العالم متحضر باسره على اثر نجاحات الراءدة استباقية منقطعت النظير في اجثاث ظاهرة العصر التي هزمت الكبار قبل صغار في عقر الدار .
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2 - Abdelghani الثلاثاء 08 يناير 2019 - 10:05
الذي يلعب بالنار يحترق بها ... و اتمنى ان يعاقبوا بأسلوبهم و طرقهم في القتل ... كأن يعدموا في ساحة عمومية بالحرق ، حتى يذقوا العذاب و اﻷلم الذي كانوا سيتسببون فيه لمواطنين مسالمين لاذنب لهم فيما يقع في العالم بأسره ... الدواعش يجب حرقهم كما كان يفعل هتلر
و السلام و المحبة للمسالمين ... و النار و العافية للدواعش التكفيريين الذين اصبحوا يتألهون و يحلون محل الله و هذا اكبر الكبائر ... الله من يعاقب ... الله من يسامح ... و الدواعش المجرمين القتلة اﻹرهابيين إلى المحرقة
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