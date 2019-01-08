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كُتّاب وآراء
درك وادي زم يضبط مخدرات موجهة لقلعة السراغنة
تمكنت مصالح الدرك التابعة لسرية وادي زم من حجز سيارة خفيفة محملة بكمية مهمة من المخدرات، وتوقيف شخصين كانا يؤمّنان نقل تلك الشحنة من ضواحي وزّان إلى مدينة قلعة السراغنة.
وأوضحت مصادر هسبريس أن تدخل الدركيين تمّ بمنطقة أولاد بوغادي، بضواحي مدينتي خريبكة ووادي زم، وأسفرت العملية عن حجز ما يقارب 300 كيلوغرام من "الكيف"، و100 كيلوغرام من "طابا"، وكيلوغراميْن من مخدر "الشيرا".
وأضافت المصادر ذاتها أن تحقيقا فُتح مع الموقوفين، تحت إشراف النيابة العامة، من أجل تحديد باقي الشركاء المحتملين في العملية وتوقيفهم، وذلك في إطار حرب تشنها سريّتا الدرك الملكي بخريبكة ووادي زم لإفشال عمليات نقل المخدرات عبر الطرق المعبدة والمسالك القروية التابعة لنفوذهما الترابي.