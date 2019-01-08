24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:3013:3916:1618:3919:58
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. جطو يوصي بانسحاب "صندوق التدبير" من السياحة والخشب والسكن (5.00)

  2. نقابات "سامير" تطرق باب العثماني لإنقاذ المصفاة (5.00)

  3. شبان يوزعون المساعدات على محتاجين بمراكش (5.00)

  4. "المكتب المركزي" يوقف موالين لتنظيم "داعش" (5.00)

  5. ضحايا "الختانة التقليدية" .. "فحولة المغاربة" تسقط بضربة مقص (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | درك وادي زم يضبط مخدرات موجهة لقلعة السراغنة

درك وادي زم يضبط مخدرات موجهة لقلعة السراغنة

درك وادي زم يضبط مخدرات موجهة لقلعة السراغنة
هسبريس من خريبكة
الثلاثاء 08 يناير 2019 - 14:10

تمكنت مصالح الدرك التابعة لسرية وادي زم من حجز سيارة خفيفة محملة بكمية مهمة من المخدرات، وتوقيف شخصين كانا يؤمّنان نقل تلك الشحنة من ضواحي وزّان إلى مدينة قلعة السراغنة.

وأوضحت مصادر هسبريس أن تدخل الدركيين تمّ بمنطقة أولاد بوغادي، بضواحي مدينتي خريبكة ووادي زم، وأسفرت العملية عن حجز ما يقارب 300 كيلوغرام من "الكيف"، و100 كيلوغرام من "طابا"، وكيلوغراميْن من مخدر "الشيرا".

وأضافت المصادر ذاتها أن تحقيقا فُتح مع الموقوفين، تحت إشراف النيابة العامة، من أجل تحديد باقي الشركاء المحتملين في العملية وتوقيفهم، وذلك في إطار حرب تشنها سريّتا الدرك الملكي بخريبكة ووادي زم لإفشال عمليات نقل المخدرات عبر الطرق المعبدة والمسالك القروية التابعة لنفوذهما الترابي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.