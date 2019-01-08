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الرئيسية | حوادث | معلمة أمريكية تبعث صور تلميذة عارية إلى المغرب

معلمة أمريكية تبعث صور تلميذة عارية إلى المغرب

معلمة أمريكية تبعث صور تلميذة عارية إلى المغرب
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 08 يناير 2019 - 14:30

قالت تقارير أميركية إنه تم إلقاء القبض على مدرّسة بإحدى ثانويات تكساس بعد أن حاولت الاتجار في الجنس، مستغلة فتاة قاصرا كانت تبعث بصورها إلى رجال بالمغرب.

وحسب المصدر نفسه فإن أمبر باركر، البالغة 37 سنة والمشتغلة في إحدى ثانويات تكساس، قامت بإغواء فتاة قاصروعملت على تصويرها بملابس داخلية وبعثت الصور إلى مجموعة من الرجال في المغرب.

وتقول الشكوى الجنائية إن باركر أجرت محادثة في نونبر الماضي مع ثلاثة أشخاص يعيشون في المغرب.

وقال جيريمي شيبلي، رئيس مقاطعة فريستون، في إعلانه عن الاعتقال: "كان هذا عملاً جماعياً جيدًا بسبب تقرير أحد الأشخاص لنا". وتقول السلطات إنه تم الاتصال بها من قبل أفراد عائلة الفتاة الذين أعربوا عن قلقهم من نوايا باركر مع الفتاة.

وحسب تقرير الشرطة، فقد كانت باركر تخطط لإرسال الفتاة إلى المغرب، وكانت تخبر من يتحدثون معها بأن الفتاة عذراء وستنزل بمطار الدار البيضاء.

وقال المحققون إن باركر سبق أن سافرت لوحدها إلى المغرب في 26 دجنبر الماضي، وتم إلقاء القبض عليها حين عودتها إلى البلاد.

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