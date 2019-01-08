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كُتّاب وآراء
وفاة وإصابة بجروح في حادث مروري بإمنتانوت
فتحت عناصر الدرك الملكي لسرية إيمنتانوت، بإقليم شيشاوة، الثلاثاء، بأمر من النيابة العامة المختصة، تحقيقا أوليا لتحديد ظروف وملابسات حادثة سير وقعت بجماعة تمليلت، قيادة اشمرارن، وأودت بحياة شخص، وتسببت في إصابة آخر بجروح خطيرة.
وأوضحت مصادر هسبريس أن هذه الحادثة جاءت إثر انقلاب شاحنة من الحجم الكبير، كانت معدة لنقل مواش إلى مدينة أكادير، لتسقط من مرتفع إلى حافة الجبل.
وفور توصلها بإشعار بخصوص هذه الحادثة، انتقلت السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي للمركز الترابي بإمنتانوت إلى مكان سقوط الشاحنة، للإشراف على انتشال جثة سائقها، ونقلها إلى مستودع الأموات، في انتظار تسليمها لعائلته.
وأضافت المصادر أن عناصر الدرك أشرفت على نقل الشخص المصاب إلى مستعجلات المستشفى الإقليمي محمد السادس بشيشاوة، لتلقي العلاجات الضرورية.
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تعليقات الزوّار (2)
ؤ حد السوالم ؤ الدروة باقي فيهم الدرك والله حتى عيب