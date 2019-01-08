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العثور على جثة رضيعة يستنفر الأمن في إنزكان
الثلاثاء 08 يناير 2019 - 23:10
عُثر الثلاثاء، على جثة رضيعة، في مكان خلاء، بالقرب من فضاء لرياضة الكولف، بحي ترّاست، التابع للجماعة الترابية إنزكان.
وأفادت مصادر هسبريس بأن عناصر الشرطة عاينت جثة الرضيعة، التي قُدّر عمرها بحوالي 5 أشهر، ومسحت المحيط لحجز كل ما يفيد في التحقيق، الذي فتحته الضابطة القضائية في الموضوع، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة، للوقوف على ظروف التخلص من جثة الرضيعة.
يذكر أن جثة الرضيعة نقلت إلى مستودع الأموات، قصد إخضاعها للتشريح الطبي لتحديد الأسباب الحقيقية لوفاتها، في انتظار الوصول إلى الواقفين المحتملين وراء التخلص من جثة الرضيعة.