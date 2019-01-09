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الرئيسية | حوادث | فتاة تتوسط عصابة لترويج الهيروين في المضيق

فتاة تتوسط عصابة لترويج الهيروين في المضيق

فتاة تتوسط عصابة لترويج الهيروين في المضيق
أيوب صدور
الأربعاء 09 يناير 2019 - 00:55

تمكنت عناصر من فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية للمضيق من إيقاف أربعة أشخاص، بينهم فتاة، يشتبه في تورطهم في ترويج المخدرات القوية.

ووفق مصادر هسبريس، فإن العملية تمت بناء على توصل عناصر الشرطة بمعلومات تفيد بوجود أحد المبحوث عنهم من أجل ترويج المخدرات القوية بأحد أزقة حي الاستقلال، ليتم إيقافه في الحين.

وتبعا للمصادر ذاتها، فقد انتقلت مصالح الأمن، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، إلى منزل الموقوف لإجراء تفتيش قانوني، حيث جرى حجز حوالي 50 غراما من مخدر الهيروين وإيقاف ثلاثة من مساعديه كلهم من ذوي السوابق القضائية.

وأضاف مصدر أمني لهسبريس أن عملية الحجز شملت كذلك ميزانا إلكترونيا، وكمية من البلاستيك الخاص بالتلفيف، بالإضافة إلى مصادرة 10 هواتف نقالة، وبخاخ مسيل للدموع، إلى جانب سكينين من الحجم الكبير وستة أسلحة بيضاء من الحجم الصغير ومبلغ مالي متحصل من ترويج الممنوعات.

إلى جانب ذلك، يضيف المصدر، حجزت مصالح الشرطة سيارة خفيفة من نوع "فياط" مرقمة بالمغرب.

وقد جرى إيداع الموقوفين تحت الحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث معهم وعرضهم على أنطار القضاء كل حسب المنسوب إليه.

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