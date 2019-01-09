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الجيش يطلق الرصاص ضد تجار مخدرات بالصحراء
الأربعاء 09 يناير 2019 - 13:05
علم لدى مصدر عسكري أن عناصر من القوات المسلحة الملكية تمكنت من إحباط عملية تهريب مخدرات على مستوى خط الدفاع بـ"كلتة زمور"، في الصحراء، وذلك بعد إطلاق طلقات تحذيرية على عربتين.
وأوضح المصدر نفسه أن هذه الشحنة من المخدرات، التي تم ضبطها بعد استخدام الذخيرة الحية، تتكون من 148 حزمة من مخدر "الشيرا" يبلغ وزنها 3,7 أطنان.