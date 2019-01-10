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الرئيسية | حوادث | درك تمصلوحت يحيل لصا على قضاء الاستئناف

درك تمصلوحت يحيل لصا على قضاء الاستئناف

درك تمصلوحت يحيل لصا على قضاء الاستئناف
إبراهيم مغراوي
الخميس 10 يناير 2019 - 00:30

أحالت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي تمصلوحت بإقليم الحوز، الأربعاء، على النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بمراكش، مبحوثا عنه يلقب "بالخويبية"، من أجل السرقة الموصوفة.

وتأتي هذه العملية، بحسب مصادر هسبريس، بعد اختفاء المعني بالأمر لما يفوق شهرين إثر صدور مذكرة بحث في حقه، بعد تورطه في سرقة ثلاثة محلات تجارية ومحل للمأكولات الخفيفة.

وأوردت المصادر نفسها أن "الخويبية" متورط أيضا في تهشيم سيارات عدة، وأن توقيفه جاء إثر حملة تمشيطية للدرك الملكي بأحد دواوير جماعة تمصلوحت.

وقد وضع الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية، وحرر له محضر رسمي، قبل عرضه على القضاء بمراكش.

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