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الرئيسية | حوادث | تفريغ كوكايين من أمعاء مواطن نيجيري بالبيضاء‎

تفريغ كوكايين من أمعاء مواطن نيجيري بالبيضاء‎

تفريغ كوكايين من أمعاء مواطن نيجيري بالبيضاء‎
هسبريس من الرباط
الأربعاء 09 يناير 2019 - 18:10

تم تفريغ كمية من الكوكايين من أمعاء موطن يحمل الجنسية النيجيرية، بلغ وزنها الإجمالي كيلوغراما واحدا و325 غراما ملفوفة داخل 72 كبسولة، وذلك بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أورد أن مصالح الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء كانت قد أوقفت المواطن النيجيري المذكور في الفاتح من يناير الجاري، عندما كان على متن الرحلة الجوية القادمة من مطار ساوباولو بالبرازيل، للاشتباه في تهريبه لمخدر الكوكايين داخل أمعائه، وهو ما استدعى الاحتفاظ به تحت الحراسة الطبية بالمستشفى الجامعي ابن رشد بمدينة الدار البيضاء.

وبعد الانتهاء من تفريغ كبسولات الكوكايين، واستقرار الحالة الصحية للمشتبه فيه، يقول البلاغ، تم إيداعه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - زكرياء المغربي الأربعاء 09 يناير 2019 - 18:30
نشيد ونعتز بالدور الذي تقوم به السلطات الأمنية في جميع مطارات المملكة
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