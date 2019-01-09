24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|9
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:59
|08:30
|13:39
|16:17
|18:40
|19:59
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- صرخة دوار القراقب
- قصبة غيلان .. أثرٌ تاريخيٌّ يرزح في طنجة تحت "الإهمال والنسيان"
- صور مَاء العينين تعيد جدل الحريات الفردية واحترام الحياة الخاصة
- شباب مسلمون ينظفون ساحة الحديقة الوطنية بفلوريدا .. شاهد رد المجتمع
- هندي يجمع ثروة من بيع القمامة.. تعرف على قصته
نقابيو "سامير" يعلقون عواقب إغلاق المصفاة في رقبة العثماني (5.00)
الأمم المتحدة ترصد تنامي عدد ضحايا "الاتجار بالبشر" بالمملكة (5.00)
- "حملة رخيصة".. القصة الكاملة لابتزاز هسبريس وخيانة الأمانة - (111)
- صور مَاء العينين تعيد جدل الحريات الفردية واحترام الحياة الخاصة - (104)
- نقابات تُخير بين الزيادة والاحتجاجات .. "الداخلية" تعرض الإكراهات - (73)
- أغاني الراب المغربي تتحول إلى ساحة ضروس لحرب "الكلاشات" - (63)
- أسرة التعليم تُطالب الوزير أمزازي بحمايتها من تصوير هواتف التلاميذ - (62)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تفريغ كوكايين من أمعاء مواطن نيجيري بالبيضاء
تم تفريغ كمية من الكوكايين من أمعاء موطن يحمل الجنسية النيجيرية، بلغ وزنها الإجمالي كيلوغراما واحدا و325 غراما ملفوفة داخل 72 كبسولة، وذلك بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء.
بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أورد أن مصالح الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء كانت قد أوقفت المواطن النيجيري المذكور في الفاتح من يناير الجاري، عندما كان على متن الرحلة الجوية القادمة من مطار ساوباولو بالبرازيل، للاشتباه في تهريبه لمخدر الكوكايين داخل أمعائه، وهو ما استدعى الاحتفاظ به تحت الحراسة الطبية بالمستشفى الجامعي ابن رشد بمدينة الدار البيضاء.
وبعد الانتهاء من تفريغ كبسولات الكوكايين، واستقرار الحالة الصحية للمشتبه فيه، يقول البلاغ، تم إيداعه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.