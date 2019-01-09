24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|9
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:59
|08:30
|13:39
|16:17
|18:40
|19:59
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- صرخة دوار القراقب
- قصبة غيلان .. أثرٌ تاريخيٌّ يرزح في طنجة تحت "الإهمال والنسيان"
- صور مَاء العينين تعيد جدل الحريات الفردية واحترام الحياة الخاصة
- هندي يجمع ثروة من بيع القمامة.. تعرف على قصته
- الأشرار وصناعة الصدمة الأخلاقية
نقابيو "سامير" يعلقون عواقب إغلاق المصفاة في رقبة العثماني (5.00)
الأمم المتحدة ترصد تنامي عدد ضحايا "الاتجار بالبشر" بالمملكة (5.00)
- "حملة رخيصة".. القصة الكاملة لابتزاز هسبريس وخيانة الأمانة - (111)
- صور مَاء العينين تعيد جدل الحريات الفردية واحترام الحياة الخاصة - (109)
- أغاني الراب المغربي تتحول إلى ساحة ضروس لحرب "الكلاشات" - (64)
- أسرة التعليم تُطالب الوزير أمزازي بحمايتها من تصوير هواتف التلاميذ - (62)
- خدمات رخيصة تقود مهاجرات إفريقيات إلى "سوق الجنس" في البيضاء - (56)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مخدرات تجرّ "ميسي الأكبر" إلى القضاء بمراكش
قدمت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي تامنصورت بإقليم مراكش، اليوم الأربعاء، أمام أنظار الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، شخصا متهما بحيازة وترويج المخدرات والسرقة الموصوفة واعتراض المارة تحت التهديد بالسلاح الأبيض.
وقالت مصادر هسبريس إن المتهم، الذي يلقب "ميسي الأكبر"، يشكل موضوع ستة مذكرات بحث صدرت في حقه على الصعيد الوطني.
وأضافت أن اعتقاله جاء خلال حملة تمشيطية قامت بها عناصر الدرك الملكي بمدينة تامنصورت انتبهت خلالها إلى ارتباك المعني بالأمر الذي حاول الفرار قبل أن يتم توقيفه أو تفتيشه، وبعد استفساره عن هويته انتحل هوية شخص بمدينة القنيطرة، مدعيا أنه حل ضيفا بالمنطقة وبأنه ترك وثائق تعريفه لدى أفراد من عائلته.
وقامت عناصر الدرك الملكي بمرافقة "ميسي الأكبر" إلى منزل عائلته للتأكد من توفره على بطاقة التعريف الوطني. وبعد تنقيطه، تبين أنه موضوع ستة مذكرات بحث، خمسة منها من لدى درك مجموعة من المراكز كبوشان وقطارة والمركز القضائي للدرك بباب دكالة، وأخرى صادرة عن ولاية أمن مراكش.