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الرئيسية | حوادث | مخدرات تجرّ "ميسي الأكبر" إلى القضاء بمراكش

مخدرات تجرّ "ميسي الأكبر" إلى القضاء بمراكش

مخدرات تجرّ "ميسي الأكبر" إلى القضاء بمراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الأربعاء 09 يناير 2019 - 20:05

قدمت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي تامنصورت بإقليم مراكش، اليوم الأربعاء، أمام أنظار الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، شخصا متهما بحيازة وترويج المخدرات والسرقة الموصوفة واعتراض المارة تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وقالت مصادر هسبريس إن المتهم، الذي يلقب "ميسي الأكبر"، يشكل موضوع ستة مذكرات بحث صدرت في حقه على الصعيد الوطني.

وأضافت أن اعتقاله جاء خلال حملة تمشيطية قامت بها عناصر الدرك الملكي بمدينة تامنصورت انتبهت خلالها إلى ارتباك المعني بالأمر الذي حاول الفرار قبل أن يتم توقيفه أو تفتيشه، وبعد استفساره عن هويته انتحل هوية شخص بمدينة القنيطرة، مدعيا أنه حل ضيفا بالمنطقة وبأنه ترك وثائق تعريفه لدى أفراد من عائلته.

وقامت عناصر الدرك الملكي بمرافقة "ميسي الأكبر" إلى منزل عائلته للتأكد من توفره على بطاقة التعريف الوطني. وبعد تنقيطه، تبين أنه موضوع ستة مذكرات بحث، خمسة منها من لدى درك مجموعة من المراكز كبوشان وقطارة والمركز القضائي للدرك بباب دكالة، وأخرى صادرة عن ولاية أمن مراكش.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - عماد الأربعاء 09 يناير 2019 - 20:23
نفس التهمة موجهة للنقاش والسعيدي والحافيظي وحذراف الله ينجينا وينجيكم
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2 - moslima الأربعاء 09 يناير 2019 - 20:27
فحال هاد المجرمين مئواهم السجن باش يترباو
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