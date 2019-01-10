أمن طنجة يحقق بشأن فيديو عنفٍ بين جانحين

هسبريس من الرباط

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، وذلك من أجل إيقاف كافة الأشخاص الذين ظهروا في شريط فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، وهم بصدد تبادل الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض بأحد أحياء المدينة ذاتها.

وكشف مصدر أمني أن الشريط المنشور يوثق لعملية تبادل للضرب والجرح بين جانحين من ذوي السوابق القضائية، بسبب خلافات سابقة بينهما؛ وهي الحادثة التي وقعت يوم السبت المنصرم في ساعة متأخرة من الليل، بحومة بوحوت بمنطقة مدارية تابعة لحي بني مكادة بمدينة البوغاز.

واستطرد المصدر ذاته بأن أبحاث وتحريات الشرطة القضائية مكنت من تشخيص هوية المشتبه فيهم، المعروفين بسجلهم القضائي، وأنها بصدد مباشرة التحريات الميدانية الدقيقة لإيقافهم وإحالتهم على العدالة.